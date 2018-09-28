«Черные дни» вкладчиков уходят в прошлое
Банки поднимают ставки депозитов во всех валютах
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За последнюю декаду сентября около четверти из топ-40 банков увеличили ставки вкладов в рублях, восемь банков повысили доходность валютных депозитов
Максим Стулов / Ведомости
За последнюю декаду сентября около четверти из топ-40 банков по величине портфеля депозитов населения увеличили ставки вкладов в рублях, восемь банков повысили доходность валютных депозитов.
Как росли рублевые ставки
После повышения ЦБ 14 сентября ключевой ставки на 0,25 процентного пункта (п. п.) до 7,5% многие банки последовали примеру регулятора. Только за последние семь дней ставки всех или отдельных рублевых вкладов увеличили Совкомбанк, Газпромбанк, МТС-банк, Росбанк, «Русский стандарт», МИнБанк, «Зенит», Связь-банк, Московский кредитный банк (МКБ). В среднем их ставки выросли на 0,2-0,5 п. п., доходности многих вкладов достигли или превысили 7% годовых.
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