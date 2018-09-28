Финансы / Персональные финансы
Статья опубликована в № 4663 от 28.09.2018 под заголовком: Инвесторы занимают оборону

Какие активы не подведут инвестора в этом и будущем году

Эксперты рассказали, как вкладывать деньги в ожидании новых санкций
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

III квартал напугал инвесторов, но оказался для них не самым плохим. Индекс Московской биржи и S&P 500 обновили исторические максимумы. Очередные санкции США и угроза их распространения на госдолг лишь на время привели к резкому (на 13%) обесценению рубля и рублевых облигаций. С 1 июля по 27 сентября доллар к рублю подорожал лишь на 4,9%, а евро – на 5,5%. Индекс цен гособлигаций потерял около 4%. Отчасти потому, что ЦБ решил прекратить покупки валюты на бирже и повысил ключевую ставку на 1/4 процентного пункта до 7,5%, а нефть Brent подорожала почти на 6% за квартал.

Нефть. Самолет. Палладий

На этот раз неплохо заработать удалось на акциях компаний нефтегазового сектора, а также на палладии.

Индекс Мосбиржи к 28 сентября вырос на 7,8%. При этом 60% наиболее ликвидных акций биржи стали дороже. Акции «Новатэка» подорожали почти на треть, префы «Татнефти» и «Сургутнефтегаза» – на 19–20%.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике