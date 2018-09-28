Какие активы не подведут инвестора в этом и будущем году

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Индекс Московской биржи и S&P 500 обновили исторические максимумы Андрей Гордеев / Ведомости

III квартал напугал инвесторов, но оказался для них не самым плохим. Индекс Московской биржи и S&P 500 обновили исторические максимумы. Очередные санкции США и угроза их распространения на госдолг лишь на время привели к резкому (на 13%) обесценению рубля и рублевых облигаций. С 1 июля по 27 сентября доллар к рублю подорожал лишь на 4,9%, а евро – на 5,5%. Индекс цен гособлигаций потерял около 4%. Отчасти потому, что ЦБ решил прекратить покупки валюты на бирже и повысил ключевую ставку на 1/4 процентного пункта до 7,5%, а нефть Brent подорожала почти на 6% за квартал.

Нефть. Самолет. Палладий

На этот раз неплохо заработать удалось на акциях компаний нефтегазового сектора, а также на палладии.

Индекс Мосбиржи к 28 сентября вырос на 7,8%. При этом 60% наиболее ликвидных акций биржи стали дороже. Акции «Новатэка» подорожали почти на треть, префы «Татнефти» и «Сургутнефтегаза» – на 19–20%.