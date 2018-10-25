ВТБ оказался главным заемщиком Центробанка

В сентябре госбанк привлек у регулятора 350 млрд рублей и выдал их нерезидентам

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Всего обязательства ВТБ выросли за сентябрь на 329 млрд руб. Максим Стулов / Ведомости

Резкий рост заимствований банков в ЦБ – задолженность перед ним по краткосрочным обеспеченным кредитам за сентябрь выросла с 23 млрд до 393 млрд руб. (данные регулятора) - оказался делом рук ВТБ. На конец месяца он был должен ЦБ 350 млрд руб. по кредитам до 30 дней, следует из отчетности госбанка.

Деньги ЦБ достаточно дорогие. Стоимость кредитов ЦБ в начале сентября составляла 9% годовых (или 8,25%, если привлекать их не более чем на день). С 17 сентября ЦБ повысил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта – вместе с ней выросли и остальные ставки привлечения денег у регулятора, с тех пор эти деньги обходятся в 9,25% годовых (8,5%).

Всего обязательства ВТБ выросли за сентябрь на 329 млрд руб., активы – на 362 млрд.

Основной рост активов ВТБ произошел по валютным кредитам нерезидентам на срок свыше трех лет – на 434 млрд руб. до 1 трлн руб. (в эквиваленте). До этого столь резких колебаний по этой статье отчетности у госбанка не было. ВТБ не комментирует детали и подробности клиентских транзакций, сказал его представитель.

Часть собеседников «Ведомостей» отмечали, что ЦБ выдал банкам сотни миллиардов рублей накануне объявления о закрытии сделки по расформированию консорциума швейцарского трейдера Glencore и Qatar Investments Authority (QIA), через который они владели 19,5% акций «Роснефти». Glencore получила 0,57% «Роснефти», а QIA – 18,93%. Для покупки доли в «Роснефти» в январе 2017 г. партнеры занимали 7,4 млрд евро.