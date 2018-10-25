Отток вкладов из ВТБ в сентябре составил 77 млрд рублей

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Максим Стулов / Ведомости

В сентябре отток средств со счетов физических лиц в ВТБ составил 80 млрд руб., следует из отчетности госбанка. Средства на рублевых счетах снизились на 30 млрд руб., с валютных счетов население забрало в пересчете на бивалютную корзину ($0,55 и 0,45 евро) около 43 млн, следует из расчетов «Ведомостей».

Россияне забрали из ВТБ 79,8 млрд руб., подсчитал по просьбе «Ведомостей» аналитик S&P Роман Рыбалкин: «В основном это были рублевые вклады, на валюту пришлось порядка $95 млн». Не исключено, что крупные вкладчики ВТБ забирали рубли, чтобы купить ОФЗ на фоне роста доходностей, рассуждает он.

Отток вкладов населения госбанк с лихвой компенсировал деньгами компаний. За месяц в ВТБ значительно выросли средства корпоративных клиентов, указывает Рыбалкин: они увеличились на 140 млрд руб., при этом большая часть пришлась на валюту — порядка $2 млрд.