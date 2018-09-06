Почему не стоит открывать рублевые вклады даже после повышения ставок

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В ожидании санкций эксперты советуют отдать предпочтение валютным вкладам Максим Стулов / Ведомости

Ставки рублевых вкладов в крупных банках пошли в рост и превысили 6,5–7% годовых. Но спешить открывать рублевые вклады не стоит: эксперты опасаются падения курса

С наступлением осени впервые с 2014 г. крупные банки стали массово повышать ставки рублевых вкладов. Это произошло после того, как в конце августа Сбербанк увеличил базовые ставки на 0,1–0,4 процентного пункта (п. п.) и ввел на месяц сезонный депозит под рекордные для него проценты – 6,5–6,7% годовых.

Только на этой неделе доходность депозитов увеличили девять банков из топ-40 по размеру вкладов населения. Еще в четырех крупных банках ставки выросли в последней декаде августа.