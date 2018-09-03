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Средняя максимальная ставка вкладов резко выросла

Взлет индикатора обеспечили Сбербанк и Россельхозбанк
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Средняя максимальная ставка вкладов в десяти крупнейших банках по размеру портфеля депозитов физических лиц в третьей декаде августа взлетела сразу на 0,24 процентного пункта (п. п.) до 6,559% годовых.

Последний раз индикатор находился выше этого уровня во второй декаде марта 2018 г. - то есть до последнего снижения ЦБ ключевой ставки 26 марта на 0,25 п. п. до 7,25% годовых.

С начала 2018 г. ЦБ рассчитывает среднюю максимальную ставку по вкладам Сбербанка, ВТБ, Россельхозбанка, Газпромбанка, Альфа-банка, Бинбанка, «Открытия», Райффайзенбанка, Промсвязьбанка, Совкомбанка. Регулятор рекомендует банкам устанавливать проценты депозитов для населения не выше этой ставки, увеличенной на 2 п. п.

Причиной взлета максимальной ставки в третьей декаде августа стали Сбербанк и Россельхозбанк.

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