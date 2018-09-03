Средняя максимальная ставка вкладов резко выросла
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Средняя максимальная ставка вкладов в десяти крупнейших банках по размеру портфеля депозитов физических лиц в третьей декаде августа взлетела сразу на 0,24 процентного пункта (п. п.) до 6,559% годовых.
Последний раз индикатор находился выше этого уровня во второй декаде марта 2018 г. - то есть до последнего снижения ЦБ ключевой ставки 26 марта на 0,25 п. п. до 7,25% годовых.
С начала 2018 г. ЦБ рассчитывает среднюю максимальную ставку по вкладам Сбербанка, ВТБ, Россельхозбанка, Газпромбанка, Альфа-банка, Бинбанка, «Открытия», Райффайзенбанка, Промсвязьбанка, Совкомбанка. Регулятор рекомендует банкам устанавливать проценты депозитов для населения не выше этой ставки, увеличенной на 2 п. п.
Причиной взлета максимальной ставки в третьей декаде августа стали Сбербанк и Россельхозбанк.
- Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
- Свежий номер в разделе «Газета»
- Возможность комментировать статьи
- Общее избранное на всех устройствах
- Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
- {{gift}}