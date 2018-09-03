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Альфа-банк повысил ставки вкладов в рублях и долларах

С 3 сентября Альфа-банк, крупнейший частный банк России, повышает доходность вкладов для физических лиц в рублях и долларах по всей линейке.

Базовые ставки розничных рублевых вкладов сроком 9 месяцев и более увеличиваются на 0,05–0,25 процентного пункта (п. п.) до 6,68% годовых (с учетом капитализации процентов при вложении на 3 года более 5 млн руб.), а долларовых на все сроки – на 0,35–0,6 п. п. до 2,76% (3 года, от $100 000). С учетом надбавок к ставке для владельцев пакетов услуг и карт банка максимальная ставка депозита в рублях теперь достигает 7,4% годовых, в долларах – 3,19% годовых, следует из сообщения банка.

Ранее в третьей декаде августа ставки рублевых и долларовых вкладов повысил Сбербанк. Рублевые ставки также выросли в Россельхозбанке и еще ряде банков.