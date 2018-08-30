Финансы / Персональные финансы

Банки готовятся повышать ставки вкладов вслед за Сбербанком

Средняя максимальная ставка вкладов может превысить 6,5% годовых уже к сентябрю
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

Вкладчики банков могут выдохнуть: ставки рублевых вкладов больше не падают. Более того, в третьей декаде августа четыре крупных розничных банка повысили доходность вкладов, два из них – с госучастием.

23 августа Россельхозбанк увеличил ставки вкладов в рублях на 0,1-0,2 процентного пункта (п. п.). Его максимальная ставка достигла 7,8% годовых (при дистанционном вложении 3000 руб. и более на четыре года с выплатой процентов в конце года). В тот же день Ситибанк увеличил ставки стандартных вкладов на 0,25-1 п. п., их максимальное значение выросло на 1 п. п. до 6,5% годовых (от 5000 руб., 550 и 730 дней). МТС-банк ввел сезонный вклад со ставкой 6,6% (+0,3% к базовым ставкам).

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Другие материалы в сюжете