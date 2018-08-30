Банки готовятся повышать ставки вкладов вслед за Сбербанком
Средняя максимальная ставка вкладов может превысить 6,5% годовых уже к сентябрю
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Потенциал снижения ставок вкладов сейчас исчерпан, но ожидать их сильного роста пока не стоит
Евгений Разумный / Ведомости
Вкладчики банков могут выдохнуть: ставки рублевых вкладов больше не падают. Более того, в третьей декаде августа четыре крупных розничных банка повысили доходность вкладов, два из них – с госучастием.
23 августа Россельхозбанк увеличил ставки вкладов в рублях на 0,1-0,2 процентного пункта (п. п.). Его максимальная ставка достигла 7,8% годовых (при дистанционном вложении 3000 руб. и более на четыре года с выплатой процентов в конце года). В тот же день Ситибанк увеличил ставки стандартных вкладов на 0,25-1 п. п., их максимальное значение выросло на 1 п. п. до 6,5% годовых (от 5000 руб., 550 и 730 дней). МТС-банк ввел сезонный вклад со ставкой 6,6% (+0,3% к базовым ставкам).
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