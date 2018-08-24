Сбербанк повышает ставки депозитов

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Сбербанк регулярно делает сезонные предложения по депозитам Андрей Гордеев / Ведомости

Сбербанк 24 августа повысил ставки стандартных депозитов и ввел сразу два новых сезонных вклада — в рублях и долларах. Рублевый вклад «Онлайк» можно открыть в системе «Сбербанк онлайн» и в банкоматах госбанка. Ставки по нему — 6,5% годовых на один год и 6,7% при размещении средств на два года. Минимальная сумма вложений — 10 000 руб., открыть вклад можно до 24 сентября.

Этот вклад на 1,75-1,95 процентных пункта (п. п.) выгоднее лучшей ставки стандартного депозита Сбербанка «Сохраняй онлайн», однако ее можно получить только при вложениях от 400 000 руб. на 1-3 года. Самая высокая ставка этого вклада в отделениях — 4,5% годовых, на тех же условиях. Сбербанк регулярно делает сезонные предложения по депозитам: в этом году госбанк уже вводил сезонные вклады к Дню Победы и чемпионату мира по футболу.

Куда реже Сбербанк меняет ставки валютных вкладов. Однако в этот раз он предложил долларовый депозит «Весомая выгода», который можно открыть до 30 сентября в отделениях и онлайн. Ставки по нему зависят от срока вклада и его суммы, они составляют 1,5-3% годовых. Наиболее выгодный процент полагается тем, кто разместит минимум $150 000 на три года. Наименьшая возможная сумма вложений - $1000, минимальный срок — шесть месяцев. Максимальная ставка стандартного долларового вклада «Сохраняй» - 1,35% годовых.