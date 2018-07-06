ВТБ заманивает население в длинные депозиты
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Наступление июля некоторые крупные банки отметили очередной волной снижения ставок рублевых вкладов.
С 5 июля ВТБ снизил на 0,2 процентного пункта (п. п.) ставки большинства вкладов сроком до трех лет – «Выгодный», «Пополняемый», «Комфортный» (по первым двум – в том числе для обладателей пакета «Привилегия»). В то же время ставки вкладов «Выгодный» и «Выгодный привилегия» сроком 3-5 лет, которые прежде были необычно низкими, напротив, повысились на 2,4 п. п. Теперь для розничных клиентов они достигают 5,5% годовых, для привилегированных – 5,9% годовых.
Также ВТБ предложил сезонный вклад «Максимальный», ставка по нему составит 6,4% годовых. Вклад короткий — 120 дней. При этом класть на него можно сумму от 50 000 руб. Последний день приема денег на вклад — 31 августа. По такой же ставке можно разместить деньги и на стандартном вкладе в ВТБ, но только онлайн (депозит «Выгодный», срок – 3-6 месяцев).
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