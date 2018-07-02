Максимальная ставка вкладов резко выросла

Увеличение максимальной ставки также было вызвано введением крупнейшими банками временных вкладов Евгений Разумный / Ведомости

Средняя максимальная ставка вкладов в 10 крупнейших банках по размеру депозитов населения во второй декаде июня увеличилась до 6,45%, следует из опубликованных ЦБ данных. Еще в первой декаде месяца ставка находилась на историческом минимуме – 6,05% годовых.

С начала 2018 г. ЦБ рассчитывает среднюю максимальную ставку по вкладам Сбербанка, ВТБ, Россельхозбанка, Газпромбанка, Альфа-банка, Бинбанка, «Открытия», Райффайзенбанка, Промсвязьбанка, Совкомбанка. ЦБ рекомендует банкам устанавливать ставки депозитов для населения не выше значения максимальной ставки банков из топ-10, увеличенной на 2 процентных пункта (п. п.).

К началу этого года средняя максимальная ставка составила 7,33% годовых, затем она постепенно снижалась вслед за ключевой ставкой. Последний раз максимальная ставка топ-10 банков росла в первой декаде ноября 2017 г., когда крупные банки, в том числе Сбербанк, вводили сезонные новогодние вклады с повышенными процентами.

На этот раз увеличение максимальной ставки также было вызвано введением крупнейшими банками временных вкладов. 15 июня Сбербанк предложил клиентам промовклад «Побеждай» с повышенной ставкой 6% годовых в честь победы сборной России в первом матче на чемпионате мира по футболу. Первоначально предполагалось, что его можно будет открыть до 26 июня, затем до 2 июля. После воскресной победы российской сборной над испанской Cбербанк объявил о продлении срока приема вклада до 8 июля. До введения вклада максимальная ставка розничного вклада Сбербанка не превышала 4,45% годовых, а vip-вклада – 5,55%.

Кроме того, во второй декаде июня Райффайзенбанк начал принимать рубли от новых клиентов и лиц, имеющих в банке текущие счета, в новый вклад «Приветственный» под 6,51% годовых (с учетом капитализации) на полгода или под 6,01% – на год. Открыть его можно до 18 июля. Ранее максимальная доходность розничного вклада Райффайзенбанк составляла 4,07% годовых.

«После отмены футбольного вклада Сбербанком средняя максимальная ставка топ-10 вернется примерно на прежний минимум», – полагает управляющий директор НРА Павел Самиев.

Однако заметного падения индикатора в ближайшие месяцы также не предвидится, полагают экономисты. На заседании 15 июня ЦБ второй раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 7,25% годовых (действует с 26 марта 2018 г.). С начала 2015 г. ключевая ставка планомерно снижалась. На нее в том числе ориентируются банки, устанавливая ставки своих вкладов.

Значительного снижения ставок рублевых вкладов для населения в ближайшее время ждать также не стоит, поскольку ключевая ставка останется стабильной вплоть до II квартала следующего года, полагает главный экономист BCS Global Markets Владимир Тихомиров. О том, что следующее снижение ключевой ставки, вероятнее всего, произойдет лишь в 2019 г., говорила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в середине июня.

Ставки вкладов для физических лиц, скорее всего, также будут стабильны в ближайшие два месяца, предполагает Самиев: «Далее все зависит от того, не решит ли осенью ЦБ внезапно понизить ключевую ставку».

Между тем некоторые банки продолжают постепенно снижать ставки рублевых вкладов. После 20 июня это сделали Московский индустриальный банк (Минбанк), Связь-банк, Совкомбанк, «Абсолют банк», банки «Возрождение» и «Ренессанс кредит». В среднем их ставки стали меньше на 0,2–0,25 п. п. и не превышают 7% годовых.