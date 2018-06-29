Крупные банки повышают ставки долларовых вкладов

В июне это сделал каждый пятый банк

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Всего в июне долларовые ставки выросли в девяти банках из топ-45 по размеру портфеля привлеченных средств населения Максим Стулов / Ведомости

Долларовые депозиты для физических лиц становятся в последние месяцы все более привлекательными. Курс доллара к рублю за три месяца вырос на 11%, а банки постепенно увеличивают ставки валютных вкладов.

На уходящей неделе ставки долларовых депозитов увеличили пять крупных банков. Ситибанк повысил ставки на 0,3–0,4 процентного пункта (п. п.) до 1,2% годовых, Абсолют-банк – на 0,15–0,3 п. п. до 2% годовых, «Юникредит» – на 0,15 п. п. до 2,4% годовых, Уралсиб» – на 0,3 п. п. и теперь его ставки по непополняемым вкладам достигают 3% годовых для vip-клинетов и 2,4% – в рознице. Банк «Возрождение» увеличил доходность трехмесячных, а также двух- и трехлетних вкладов на 0,4–0,6 п. п., однако его максимальная ставка в долларах осталась прежней – 2% годовых.