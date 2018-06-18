Максимальная ставка вкладов крупнейших банков резко снизилась

Сбербанк и еще четыре банка отбросили ее на новый исторический минимум – 6,05%

Евгений Разумный / Ведомости

Средневзвешенная максимальная ставка вкладов в 10 крупнейших банках по размеру депозитов населения за первую декаду июня сократилась сразу на 0,22 процентного пункта (п. п.) до 6,05% годовых, следует из данных ЦБ. В мае эта ставка снижалась существенно медленнее – на 0,05 п. п. за декаду.

6,05% – это новый исторический минимум показателя. Максимального значения - 15,635% - индикатор достигал в разгар кризиса – в декабре 2014 г.

ЦБ рекомендует банкам при установлении ставок вкладов не превышать максимальную ставку топ-10 более чем на 2 п. п. Средневзвешенную максимальную ставку с 2018 г. ЦБ рассчитывает по вкладам Сбербанка, Совкомбанка, ВТБ, Райффайзенбанка, Газпромбанка, Бинбанка, Альфа-банка, «ФК Открытие», Промсвязьбанка и Россельхозбанка (РСХБ).

За первую декаду июня половина банков из этого списка изменили ставки рублевых вкладов. Главным виновником последнего падения ставки топ-10 банков стал Сбербанк, который с 1 июня прекратил действие самого доходного сезонного вклада «Помню. Помогаю» со ставками до 6% годовых. После этого лучшая ставка его розничного вклада опустилась до 4,45%. Столько банк готов платить тем, кто дистанционно размещает более 400 000 руб. на срок от 6 до 12 месяцев. Для состоятельных клиентов – владельцев пакета услуг «Сбербанк первый» лучшая ставка не превышает 5,55% (вложения от 500 млн руб.).

Также в первой декаде июня ставки рублевых вкладов разнонаправленно изменил Альфа-банк, но при этом максимальная ставка его вкладов снизилась на 0,25 п. п. Газпромбанк и Совкомбанк снизили рублевые ставки на 0,2 п. п. В Промсвязьбанке лучшее предложение для розничных вкладчиков также стало менее доходным, но лишь на 0,05 п. п.

Однако уже в следующей декаде максимальная ставка топ-10 банков может, напротив, вырасти. Вдохновленный победой сборной России над Саудовской Аравией со счетом 5:0 в первом матче чемпионата мира по футболу Сбербанк вновь предложил клиентам специальный вклад «Побеждай» ставкой 6%, который будет действовать по крайнем мере до 26 июня.

В целом же летом серьезных движений ставок вкладов ожидать не стоит – банки притормозят их снижение, а отдельные игроки могут повышать ставки для индивидуального управления ликвидностью, считает гендиректор Frank RG Юрий Грибанов.

Кроме того, в минувшую пятницу ЦБ второй раз подряд оставил ключевую ставку неизменной - 7,25%. До апреля она постепенно снижалась. На эту ставку также ориентируются банки, формируя свою процентную политику, в том числе устанавливая ставки вкладов. На нынешнем уровне ключевая ставка, если не случится форс-мажора, останется до 27 июля. На эту дату назначено следующее заседание Совета директоров ЦБ, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки.

Тем не менее в целом банки сейчас настроены сокращать стоимость фондирования, утверждают аналитики. Поэтому до конца года рублевые ставки в банках могут снизиться еще на 0,5–0,75 п. п. от сегодняшних значений, прогнозируют Грибанов и ведущий аналитик по банковским рейтингам «Эксперт РА» Екатерина Щурихина.