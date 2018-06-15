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Сбербанк ввел вклад с повышенной ставкой к ЧМ-2018

Другие банки также предлагают специальные футбольные депозиты
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Под впечатлением от победы сборной России над Саудовской Аравией со счетом 5:0 в первом матче чемпионата мира по футболу Сбербанк предложил специальный вклад «Побеждай» с повышенной ставкой. Открыть его можно с 15 по 26 июня в отделении банка или системе «Сбербанк онлайн». Ставка футбольного вклада в Сбербанке сроком на 6 месяцев составила 6% годовых, минимальная сумма — 50 000 руб. Лучшая ставка базового вклада в госбанке сейчас 4,2% годовых в отделении или 4,45% годовых онлайн (депозит «Сохраняй», при вложении от 400 000 руб. на срок от 6 месяцев).

Прием вклада может быть продлен в случае выхода сборной России в плей-офф — на все время участия сборной в ЧМ-2018, следует из сообщения банка.

Футбольный вклад Сбербанка в первую очередь — маркетинговый прием, у таких акций несколько функций, отмечает младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Вячеслав Путиловский: «Рекламная – банк как бы начинает ассоциироваться у людей с праздником, победой или просто положительным событием, постоянно напоминает о себе». Также, по словам Путиловского, такие сезонные вклады, в том числе летние, позволяют обеспечить равномерный приток фондирования в течение календарного года. Впрочем, у Сбербанка избыток свободной ликвидности, банк регулярно размещает деньги на депозитах в ЦБ, отмечал аналитик Fitch Александр Данилов.

Не только Сбербанк

Другие банки не остаются в стороне от чемпионата. Некоторые еще до начала турнира предложили специальные вклады к ЧМ-2018 как в рублях, так и в валюте. До конца лета в МКБ действует депозит «Чемпион» сроком на 300 дней и со средней ставкой 6,67% годовых в рублях и 2% годовых в долларах. Минимальная сумма вклада — 100 000 руб. ($1500).

Под 7% годовых в рублях можно открыть футбольный вклад «Результативный» в банке «Возрождение». Минимальная сумма — 50 000 руб., срок — 367 дней. Ставка 2% годовых действует для долларовой версии вклада на сумму от $5000. Лучшая ставка базового рублевого вклада в «Возрождении» на тот же срок — 6,5% годовых (депозит «Моментальный», который можно открыть только онлайн).

На еще более длительный срок — 547 дней — под те же 7% годовых принимает деньги Связь-банк: до 31 августа там действует сезонный вклад «Чемпион».

До 15 июля специальный футбольный депозит в долларах «Ставка на победу» сроком 181-365 дней можно открыть в Московском индустриальном банке. Его ставка — 2% годовых (базовых вкладов — до 1,75%). По 31 августа футбольный сезонный вклад сроком 270 дней с доходностью 6,5% «MTC в игре!» действует в МТС-банке.

СДМ-банк предложил вклад для азартных: его ставка зависит от результатов сборной России. До 1 июля в нем действует пополняемый вклад «Чемпион» сроком 367 дней с начальными ставками 6,65-7,35% годовых в зависимости от суммы. В случае выхода национальной сборной в 1/8 финала ставка вклада увеличится на 0,1% годовых, в четвертьфинал — еще на 0,25% годовых, в финал — еще на 0,5% годовых. Повышение будет происходить со следующего дня после выхода в соответствующую стадию, объяснил представитель СДМ-банка. Он не смог сообщить долю средств, привлеченных на вклад, от всех вкладов СДМ-банка, открытых в этот период.

«Общее приподнятое настроение части клиентов к ЧМ-2018 — это также возможность для банков протестировать на аудитории новые рекламные ходы: как показывает практика, перед грандиозными событиями люди более восприимчивы к специальным бонусам и акциям по банковским продуктам», – отмечает управляющий директор НРА Павел Самиев.

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