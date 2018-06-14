Сбербанк ненадолго удешевит кредиты для интернет-заемщиков

Сбербанк стремится перевести максимум своих сервисов в онлайн Максим Стулов / Ведомости

Сбербанк сообщил, что с 14 июня снизил ставки потребительских кредитов без обеспечения для всех тех, кто подает заявку через систему «Сбербанк онлайн». Дисконт к базовой ставке для таких клиентов составит 0,5 процентных пункта (п. п.). Это временная акция, она продлится до 31 июля этого года, предупредил представитель банка.

Таким образом, минимальная ставка потребительского кредита в Сбербанке снизится до 11,4% годовых. Если брать кредит в отделении, ставка – 11,9%. Этот процент действует для кредитов от 1 млн руб.

Новые потребительские кредиты без обеспечения на сумму от 300 000 до 1 млн руб. при условии подачи заявки онлайн Сбербанк выдает зарплатным клиентам под 11,4-15,4%, всем остальным – под 12,4-15,4%. Ставки кредитов на сумму до 300 000 руб. – 12,4-19,4% для зарплатных клиентов и 13,4-19,4% для обычных заемщиков.

В последний раз Сбербанк менял условия выдачи кредитов населению в начале мая, тогда ставки снизились на 2-8 п. п. Тогда же ставка необеспеченного кредита стала зависеть от его суммы: чем она больше, тем меньше ставка. И тогда же банк перестал выдавать потребительские кредиты под поручительство физических лиц.

Сбербанк стремится перевести максимум сервисов в цифровые каналы, приводит банк слова управляющего директора дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка Сергея Широкова: «Сейчас уже треть клиентов обращается к нам за потребительскими кредитами онлайн. Мы рассчитываем, что акция со сниженными ставками будет способствовать увеличению этой доли и станет хорошим стимулом для перехода клиентов в онлайн».

«Пока что это [снижение кредитных ставок при подаче заявки онлайн] нечастая практика, но рассмотрение заявок, поданных онлайн, стоит банку дешевле, – объясняет директор департамента развития розничного бизнеса Росевробанка Антон Суворкин. – Поэтому логично, что банку выгодно направлять клиентов в дистанционные каналы, даже за счет более низкой ставки».

По словам первого зампреда правления Совкомбанка Сергея Хотимского, снижение кредитных ставок для тех, кто подает заявки онлайн, – вполне здравая стратегия. С помощью интернет-заявок банк сокращает издержки, согласился он с мнением Суворкина.

Поощрение не только заемщиков, но и вкладчиков, которые пользуются услугами банка через интернет, – обычная практика для банков. Например, ставка вклада «Сохраняй» в Сбербанке, если открыть его онлайн, будет выше на 0,25 п. п., а в ВТБ (вклад «Выгодный») – даже на 0,4 п. п., но только на срок до полугода.

Действительно, на рынке потребительского кредитования намечается новый тренд – небольшое снижение ставки при оформлении заявки онлайн на кредит наличными, замечает директор по розничному бизнесу «Восточного» Алексей Крейтор. Некоторые банки пытаются экономить на содержании сети отделений благодаря практически полному переводу обслуживания клиентов в онлайн, другие видят первоочередную задачу в сокращении очередей и повышении качества услуг, объясняет он.

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