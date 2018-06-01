Сбербанк отказался от самых доходных продуктов для вкладчиков

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В результате максимальная ставка розничного вклада в Сбербанке снизилась до 4,45% Максим Стулов / Ведомости

Сбербанк с 1 июня прекратил прием розничного промо-вклада «Помню. Помогаю» со ставками 5,5–6% годовых. Кроме того, банк больше не предлагает клиентам сберегательные сертификаты на предъявителя. Их доходность достигала 6,1% годовых при вложении свыше 100 млн руб. на срок от 6 месяцев до 3 лет.

Почему Сбербанку не нужны деньги вкладчиков

«Срок действия промо-вклада «Помню. Помогаю» сегодня истек. Реализацию сертификатов банк прекратил, выполняя новую норму законодательства о запрете выпуска сертификатов на предъявителя, которая вступила в силу 1 мая», – пояснила пресс-служба банка.

В результате максимальная ставка розничного вклада в Сбербанке снизилась до 4,45%. Столько банк готов платить тем, кто дистанционно размещает более 400 000 руб. на срок от 6 до 12 месяцев. Для состоятельных клиентов – владельцев пакета услуг «Сбербанк Первый» лучшая ставка с 23 мая не превышает 5,5% (вложения от 500 млн руб.).

Сбербанк вполне может себе позволить снизить стоимость привлечения ресурсов от населения без ущерба для ликвидности, считают банковские аналитики.

«У Сбербанка избыток свободной ликвидности, банк регулярно размещает деньги на депозитах в ЦБ. Поэтому снижение ставок негативного влияния на ситуацию с ликвидностью не окажет», – говорит аналитик Fitch Александр Данилов.

По словам ведущего аналитика по банковским рейтингам "Эксперт РА" Екатерины Щурихиной, клиенты идут в банки с госучастием «не столько ради доходности, сколько ради гарантированной сохранности вложений».

Кто еще снизил ставки по вкладам

Банки планомерно снижали ставки с начала 2017 г. вслед за замедлением инфляции и падением ключевой ставки ЦБ, которая уменьшилась за это время с 10 до 7,25%.

В апреле ЦБ взял паузу в снижении ключевой ставки. Падение ставок вкладов стало замедляться, некоторые банки продолжают лишь понемногу корректировать доходность депозитов.