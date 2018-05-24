Максимальная ставка вкладов обновила исторический минимум

Это очередной исторический минимум Андрей Гордеев / Ведомости

Доходность самых выгодных вкладов ряда крупнейших банков становится все ниже. Среднее арифметическое значение максимальных процентных ставок вкладов в рублях (без учета комбинированных продуктов) десяти российских банков с наибольшими портфелями депозитов населения к 20 мая опустилось до 6,32%. Информация об этом размещена на сайте ЦБ.

Это очередной исторический минимум. В первой декаде мая ставка топ-10 банков составляла 6,37%.

В последние месяцы показатель рассчитывается по ставкам вкладов Сбербанка, Совкомбанка, ВТБ, Райффайзенбанка, Газпромбанка, Бинбанка, Альфа-банка, «ФК Открытие», Промсвязьбанка и Россельхозбанка (РСХБ).

Если верить данным сайтов перечисленных банков, за период с 10 по 20 мая лишь один из них изменил тарифы привлечения ресурсов населения – в Бинбанке рублевые ставки снижены на 0,2-0,25 процентного пункта. Но уже 21 мая Бинбанк повторно снизил доходность рублевых депозитов – еще на 0,25 п. п., а банк «ФК Открытие» – на 0,5 п. п.

Меняя доходность вкладов, банки ориентируются на ключевую ставку ЦБ. На апрельском заседании совета директоров ЦБ оставил ключевую ставку на прежнем уровне - 7,25%. По прогнозам аналитиков, на июньском заседании ЦБ, скорее всего, поступит так же.

Представитель Бинбанка объяснил снижение ставок «стратегией банка, направленной на снижение стоимости фондирования».

Эксперт группы банковских рейтингов АКРА Михаил Доронкин считает, что в среднем по рынку больших перемен со ставками вкладов в ближайшие месяцы ждать не стоит: большинство банков сегодня не слишком заинтересованы в притоке денег вкладчиков, а ЦБ держит паузу в понижении ключевой ставки.

Средняя максимальная ставка вкладов топ-10 банков служит ориентиром для других банков: ЦБ обращает особое внимание на банки, чьи ставки превышают среднюю максимальную более чем на 2 п. п.

Наибольшего значения - 15,64% - средняя максимальная ставка вкладов топ-10 банков достигала в конце декабря 2014 г., когда ЦБ резко поднял ключевую ставку с 11,5 до 17%.