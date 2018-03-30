Статья опубликована в № 4537 от 30.03.2018 под заголовком: Несистемный «Магнит»
На чем можно будет заработать и как сберегать в оставшуюся часть 2018 г.
Управляющие рассказали, какие активы помогут нарастить доходность портфелей
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Откройте статью для друзей!
Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Откройте статью для друзей!
Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке
Лучшим вложением I квартала стали облигации АФК «Система», подорожавшие на 25–44%, а худшим – акции «Магнита», подешевевшие на 27%
Андрей Гордеев / Ведомости
Минувший квартал оказался удачным для инвесторов в рублевые облигации. Акции же позволили заработать меньше, чем рассчитывали многие: индекс Мосбиржи и S&P 500 обновили исторические максимумы, но не смогли удержаться на достигнутых уровнях. Драгоценные металлы в основном дешевели.
Нефть за квартал подорожала почти на 6%, рубль не укрепился. Евро за квартал подорожал к рублю на 3,2%, доллар – на 0,3%, фунт – на 4,5%, иена – на 5,9%.
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на «Ведомости» — это:
- Доступ ко всем материалам с любых устройств
- Свежий номер в разделе «Газета»
- Возможность комментировать статьи
- Общее избранное на всех устройствах
- Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
- {{gift}}