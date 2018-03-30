Финансы / Персональные финансы
Статья опубликована в № 4537 от 30.03.2018 под заголовком: Несистемный «Магнит»

На чем можно будет заработать и как сберегать в оставшуюся часть 2018 г.

Управляющие рассказали, какие активы помогут нарастить доходность портфелей
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Минувший квартал оказался удачным для инвесторов в рублевые облигации. Акции же позволили заработать меньше, чем рассчитывали многие: индекс Мосбиржи и S&P 500 обновили исторические максимумы, но не смогли удержаться на достигнутых уровнях. Драгоценные металлы в основном дешевели.

Нефть за квартал подорожала почти на 6%, рубль не укрепился. Евро за квартал подорожал к рублю на 3,2%, доллар – на 0,3%, фунт – на 4,5%, иена – на 5,9%.

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