Финансы / Рынки

Рынок еврооблигаций из растущего превращается в падающий

На глобальном рынке можно найти еврооблигации с лучшим кредитным качеством и более высокой доходностью, чем российские
Ярослав Подсеваткин, партнер, руководитель трейдинга «Атон»
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

Долговые бумаги стали для инвесторов общепринятой альтернативой депозитам, которые неумолимо теряют привлекательность. С сектором рублевых облигаций все просто – он будет фаворитом в этом году. Низкая инфляция позволит Банку России уверенно снижать ключевую ставку, а это означает, что бонды в национальной валюте будут не только предлагать хороший купон, но и расти в цене.

Рынок еврооблигаций гораздо сложнее и интереснее рынка рублевого долга. Если сравнивать, то это будто маленькое понятное болотце и большой океан, в котором есть разные течения и разные рыбы. В нем гораздо сложнее ориентироваться, но точно можно констатировать один факт: тренд на снижение ставок закончился. Сначала мы увидим, как повышает ставку ФРС США, а затем, скорее всего, и другие регуляторы.

Этот год начался с роста доходностей казначейских бумаг США, который отчасти спровоцировал коррекцию на рынке акций. Сильная макростатистика и разгоняющаяся инфляция убедили участников рынка, что ФРС будет действовать решительно.

Ожидание повышения ключевой ставки и сам факт ее изменения фактически меняют канву рынка. Каждый шаг регулятора будет оказывать давление на выпущенные облигации – они будут падать в цене. По сути, рынок из растущего превращается в падающий. Но проблема даже не в этом, а в том, что падать он будет неравномерно, практически в любой момент времени на рынке будет высокая волатильность.

Кроме того, налоговая реформа в США фактически увеличит дефицит бюджета примерно на $1,5 трлн на десятилетнем горизонте. А протекционистская политика Трампа привела к тому, что основные держатели госдолга США – Китай и Япония – сократили его покупки. В итоге мы получили ситуацию, когда с рынка уходит поддержка в лице ФРС и основных покупателей, а Америке нужно больше занимать. Вероятный избыток предложения толкает доходности казначейский облигаций вверх, а инвесторов – к продажам этого актива.

Мы ожидаем, что в этом году доходность 10-летних облигаций будет на уровне 3,2-3,4% (начинался год с отметки 2,4%). Фактически они потеряют процентный пункт. Это означает, что 10-летние облигации с дюрацией 8 упадут в цене на 8% при изменении ставки на 1 п. п. Это не значит, что люди потеряют деньги. Держатели облигаций в итоге получат ту доходность, за которой приходили, но оценка их позиции в текущий момент времени будет ниже.

Уровень ниже инвестиционного

С другой стороны, на рынке высокодоходных облигаций будут относительно позитивные настроения. На облигационном рынке бывает два типа потрясений: первые связаны с ростом ставок, вторые – с дефолтом заемщиков. Текущее повышение ставки обусловлено тем, что экономика США растет, это разгоняет инфляцию. Когда экономика растет, то число дефолтов, как правило, очень невелико. Вероятно, в этом году кредитный риск не будет основным, гораздо важнее процентный риск. А, значит, самое важное, что нужно делать, – контролировать процентные риски. Инвесторам следует держать низкую дюрацию в портфеле и быть достаточно активными в этом году.

Начало года уже дало первый повод для активности. Доходность 10-летних казначейских облигаций США на пике достигала 2,95%, это привело в том числе и к падению высокодоходных облигаций в среднем на 2-3% в цене с начала года. Учитывая, что в среднем они дают купон около 5,5-6,5%, это достаточно много. При этом падение было неравномерным: некоторые эмитенты упали сильно, другие не снизились вообще.

Нам кажется, что эта ситуация открывает возможности для инвесторов. Можно увеличить в портфеле долю эмитентов, которые упали в цене, за счет сокращения доли эмитентов, на которых не отразилась коррекция; сделав это, можно дополнительно заработать примерно 1-3% годовых. Если ставка стабилизируется на текущем уровне, то на рынке снова наступит баланс: одни бумаги подрастут, другие немного упадут, и таким образом инвесторы получат дополнительную доходность.

Российские еврооблигации

Отдельно стоит отметить рынок российских еврооблигаций. Он стоит особняком из-за санкций и того, что многие эмитенты не имеют возможности размещать новые долговые обязательства. Значительная часть выпущенных бумаг оказалась на балансах банков, что привело к падению доходностей. Сейчас кредитные дефолтные свопы (CDS) на Россию стоят около 104, т. е. стоимость страховки от ее дефолта составляет примерно 1% годовых – минимальное значение с 2008 г., еще до кризиса. Это означает, что при продолжении коррекции в мире российские еврооблигации, скорее всего, упадут сильнее остальных. Второй момент: российские бумаги сейчас не выглядят привлекательно с точки зрения соотношения риска и доходности. На глобальном рынке можно найти еврооблигации с лучшим кредитным качеством и более высокой доходностью. Например, сейчас доходность субординированных еврооблигаций UBS выше, чем сопоставимых бумаг Сбербанка, такие моменты на рынке возникают достаточно редко.

И пусть опасность введения ограничений на операции с госдолгом, скорее всего, миновала, – санкционная угроза в отношении отдельных корпоративных эмитентов по-прежнему остается.

Недавнее повышение кредитного рейтинга России до инвестиционного уровня фактически ничего не изменило. Формально российские бумаги находились в категории высокодоходных, но фактически с точки зрения доходности и спрэдов уже давно торгуются как бумаги инвестиционного уровня. Так, доходность 10-летних турецких облигаций сейчас равна 5,7%, мексиканских – 4,25%, а наших – 4,3%. При этом рейтинг мексиканских облигаций – BBB+, турецких – BB+, а России только сейчас повысили рейтинг до BBB-. C учетом всех факторов сейчас на глобальном рынке еврооблигаций гораздо больше выбора и интересных возможностей, чем в России.

Мнения экспертов банков, финансовых и инвестиционных компаний, представленные в этой рубрике, могут не совпадать с мнением редакции и не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике