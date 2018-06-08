Греф, роботы и акционеры. Как прошло собрание акционеров Сбербанка
Фоторепортаж из центрального офиса банка
В Москве на ул. Вавилова 19 прошло годовое общее собрание акционеров Сбербанка. На входе гостей встречал робот, который охотно отвечал на вопросы участников собрания
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Также можно было познакомиться с антропоморфным роботом по имени Федор, который умеет переставлять коробки
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Другой робот умеет считать наличные деньги и может за год пересчитать купюры весом в 90 тонн. Сейчас в отделениях банка наличные считают вручную
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В кулуарах собрания Герман Греф лично общался с акционерами
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На собрании акционеров многолюдно, хотя год от года на него ходят все меньше людей
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Герман Греф отметил, что 2017 г. был для банка очень удачным и особенным
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Сбербанк реализовал свою стратегию на 2015-2018 г. на год раньше и принял новую стратегию на следующие три года
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Греф объявил, что наблюдательный совет рекомендует выплатить дивиденды в размере 271 млрд руб., или 12 руб. на одну акцию. В зале раздались аплодисменты
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Один из акционеров Сбербанка торгует на бирже прямо во время выступления Грефа
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Выйти на новый уровень конкурентоспособности, дающий возможность конкурировать с глобальными технологическими компаниями, оставаясь лучшим банком для населения и бизнеса - так звучит цель стратегии Сбербанка до 2020 г.
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Важная задача для Сбербанка - перевести 100% услуг в онлайн-сервисы
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Кстати, Герман Греф в этот раз не в корпоративном галстуке Сбербанка зеленого цвета, а в малиново-фиолетовом
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Рассказывая о проекте по телемедицине DocDoc, Греф отметил, что наибольшей популярностью у клиентов сервиса пользуется видеосвязь с врачами, но популярны также и чаты
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После того, как Греф закончил выступление, люди стали покидать зал
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