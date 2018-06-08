Финансы / Банки

Греф, роботы и акционеры. Как прошло собрание акционеров Сбербанка

Фоторепортаж из центрального офиса банка
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