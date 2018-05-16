Банки стали реже отказывать клиентам в кредитах

Доля отказов по заявкам на кредитные карты сократилась за год на 10 п. п., до 56%, по данным ОКБ Максим Стулов / Ведомости

В I квартале 2018 г. банки отказали в потребительских кредитах 52% обратившихся за ссудой, что на 10 процентных пунктов (п. п.) меньше этого же периода прошлого года. Это следует из данных Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

ОКБ — единственное кредитное бюро, аккумулирующее данные по кредитам Сбербанка. По информации ОКБ, особенно сильно сократилась доля отказов в ипотеке: с 55% в I квартале прошлого года до 25% в январе – марте этого года. Основная причина такого резкого снижения — увеличение доли рефинансирования старых кредитов в новых ипотечных выдачах, говорит начальник департамента оценки розничных рисков ТКБ Сергей Тараканов. По его словам, у банков нет причин отказывать проверенным заемщикам.

Доля отказов по заявкам на кредитные карты сократилась за год на 10 п. п., до 56%, по данным ОКБ. Исполнительный директор кредитно-карточного бизнеса «Русского стандарта» Ростислав Яныкин объясняет это двумя причинами: «Во-первых, снижению количества отказов способствует совершенствование кредитных стратегий в банках, благодаря появлению новых механизмов сбора данных (получение информации из соцсетей, с помощью психологических тестов и т. п. - «Ведомости»). Вторая причина – стабилизация экономической ситуации и, как следствие, увеличивающийся приток в банки низкорисковых клиентов». В кризис наиболее финансово грамотные заемщики старались снизить свою долговую нагрузку, не заводя новых кредиток, напоминает он.

На 4 п. п. уменьшилась доля отказов в кредитах наличными — в I квартале 2018 г. она составила 57% против 61% в 2017 г. К слову, за январь – март 2016 г. банки отказывали в кредитах наличными только 33% заемщиков. Резкий рост отказов в последующие годы связан со снижением ставок таких кредитов, отмечает аналитик банка «Хоум кредит» Станислав Дужинский. Сейчас у банков нет возможности перекрывать более высокими ставками риски дефолта своих заемщиков. «По данным Банка России, предельное значение полной стоимости кредита по самым востребованным кредитам наличными (суммой от 100 000 до 300 000 руб. и сроком свыше года) в I квартале 2016 г. составляло 31%, а во II квартале 2018 г. - всего 24% годовых. За счет снижения потолка ставок банки вынуждены отказывать в новых кредитах рисковым клиентам», - говорит Дужинский.

Автокредиты – единственный инструмент, где доля отказов за год увеличилась на 5 п. п., до 56%.

При этом банки продолжают наращивать розничное кредитование. По данным ОКБ, розничных кредитов в I квартале 2018 г. по сравнению с прошлым годом выдано на 53% больше в деньгах (1,59 трлн руб.) и на 22% – в количестве (8,65 млн договоров). Объем выданных кредитов наличными вырос на 41% до 829,48 млрд руб., количество – на 10% до 5,98 млн шт. Кредитов на автомобили – на 23 и 16%. Ипотеки – на 72% (508,1 млрд руб.) и на 61% (260 673 договора) соответственно. Новых кредитных карт выдано 2,29 млн, что на 66% больше, чем в I квартале 2017 г., а размер одобренных кредитных лимитов на картах вырос на 108% (до 166,97 млрд руб.).