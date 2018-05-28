Банки сыграют на Чемпионате мира-2018

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Alexander Zemlianichenko / AP

Первый в России Чемпионат мира по футболу, как любой большой праздник, - отличный повод для банков привлечь новых клиентов и стимулировать держателей карт больше тратить. К нему ряд банков приготовили клиентам специальные продукты или усовершенствовали существующие. Их клиенты могут рассчитывать на повышенные бонусы за спортивные покупки по картам, специальные условия по вкладам, призы и сувениры, но лишь при определенных условиях.

С кэшбэком на футбол

Большинство банковских новшеств к ЧМ-2018 касается платежных карт. Одни банки раздают щедрые тематические бонусы держателям карт, другие – проводят розыгрыши призов и подарков среди новых клиентов.

Некоторые банки выпустили специальные карты к ЧМ-2018. Например, Сбербанк недавно предложил клиентам кредитные карты Visa с кэшбэком 20% при оплате в спортивных магазинах, 5% в кафе и ресторанах, 0,5% за остальные расходы. Кэшбэк начисляется бонусами «Спасибо» – не более 3000 бонусов за спорттовары и не более 2000 бонусов в кафе ежемесячно. Но эти повышенные отчисления действуют по картам Сбербанка лишь до конца года.

Ранее карты к ЧМ-2018 со специальными привилегиями для спортивных фанатов появились в том числе «Тинькофф банка», «Русского стандарта» и Альфа-банка.

По дебетовой карте «Тинькофф» Visa FIFA World Cup Edition кэшбэк в бонусах на спорттовары до конца лета составляет 10% (максимум — 5 000 руб. за весь срок акции). Кэшбэк по футбольным дебетовым и кредитным картам «Русского стандарта» – 20% на товары для спорта и 10% - на фастфуд (до 30 июня). Кроме того, «Русский стандарт» обещает на месяц увеличить кэшбэк еще на 10%: за оформление карты в городе проведения ЧМ-2018 во время его проведения, за каждый гол сборной России, а также за каждый выход сборной в следующий этап. Кэшбэк увеличивается сразу же после наступления этих событий, утверждает представитель банка, и с этого момента действует месяц. Однако заработать астрономические суммы ни при каком футбольном раскладе на бонусах «Русского стандарта» не получится. Максимальная сумма повышенного кэшбэка – 1000 руб. в месяц в каждой категории, уточнил представитель банка.

Альфа-банк до 30 июня из средств, потраченных по карте Чемпионата мира, возвращает 3% за все покупки, 5% - за покупки у Adidas и McDonald’s (по 3 и 5 баллов соответственно на каждые 100 руб. покупки). Баллы кэшбэка меняются на билеты ЧМ-2018, сувениры от банка или рубли, но по курсу, где рубль равен двум баллам. Если в дополнение к карте клиент открывает футбольный накопительный счет, он получает 10% годовых на остаток баллами при тратах от 15 000 руб. в месяц.