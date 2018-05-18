Финансы / Персональные финансы
Статья опубликована в № 4569 от 18.05.2018 под заголовком: Футбольный «экспресс»

Как заработать на победе любимой сборной в ЧМ-2018

Букмекеры уже принимают ставки на итоги встреч мундиаля
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

Пока футбольные фанаты делают ставки не слишком активно, но чем ближе чемпионат, тем больше денег несут букмекерам. Некоторые конторы ждут, что в дни мундиаля доля футбольных ставок вырастет до 90% от всех остальных. Ждут и роста суммы ставок.

Пока фаворитом ЧМ-2018 большинство крупных букмекеров считают Бразилию, высоки шансы на победу у Германии, Испании и Франции, Россия – двенадцатая.

Бойцовский клуб

Делая ставки у букмекера, игрок заключает пари с ним самим. Если игрок ошибется в прогнозах, ставка сгорает. Если он угадывает результат события, то получает вложенную сумму, умноженную на коэффициент. Его заранее объявляет букмекер, поэтому потенциальный выигрыш известен сразу. Рассчитывают коэффициент аналитики букмекера: чем он ниже, тем больше вероятность положительного исхода события, по мнению конторы. Большой куш можно сорвать, поставив на маловероятный результат.

Ставить можно как на одно событие, так и на несколько сразу, собрав их в «экспресс». В таком случае коэффициенты всех ставок перемножаются. Однако выиграть в «экспрессе» можно только в том случае, если будет угадан исход всех входящих в него событий.

Многие букмекеры ограничивают максимальную сумму вложений и выигрыша. Например, в «Пари-матч» сейчас принимают ставки до 1 млн руб., а максимальный размер выплат по одной ставке там – 29 млн руб., в «Лиге ставок» максимальная выплата по ставке на ЧМ-2018 – 10 млн руб.

Наиболее популярными в футболе являются ставки «1 х 2» (победа первой команды или ничья или победа второй команды), «тоталы» (сколько команды забьют голов на двоих) и «форы» (преимущество по голам одной команды над другой). Эти ставки делают как на матч, так и на один тайм. Почти 40% футбольных ставок в «Лиге ставок» делается на победителя матча.

Однако букмекеры стараются разнообразить выбор. Например, контора «Зенит» предлагает поставить на «пробег» определенного футболиста в матче, а в «Лиге ставок» можно попытаться угадывать средний возраст комментаторов финала ЧМ-2018 или сколько раз на нем будет использована система видеоповторов. Правда, необычные ставки серьезно проигрывают по популярности классическим, признает представитель «Зенита».

Ставка на миллионы

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Другие материалы в сюжете