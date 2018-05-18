Как заработать на победе любимой сборной в ЧМ-2018

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В «Лиге ставок» максимальная выплата по ставке на ЧМ-2018 – 10 млн руб. Евгений Разумный / Ведомости

Пока футбольные фанаты делают ставки не слишком активно, но чем ближе чемпионат, тем больше денег несут букмекерам. Некоторые конторы ждут, что в дни мундиаля доля футбольных ставок вырастет до 90% от всех остальных. Ждут и роста суммы ставок.

Пока фаворитом ЧМ-2018 большинство крупных букмекеров считают Бразилию, высоки шансы на победу у Германии, Испании и Франции, Россия – двенадцатая.

Бойцовский клуб

Делая ставки у букмекера, игрок заключает пари с ним самим. Если игрок ошибется в прогнозах, ставка сгорает. Если он угадывает результат события, то получает вложенную сумму, умноженную на коэффициент. Его заранее объявляет букмекер, поэтому потенциальный выигрыш известен сразу. Рассчитывают коэффициент аналитики букмекера: чем он ниже, тем больше вероятность положительного исхода события, по мнению конторы. Большой куш можно сорвать, поставив на маловероятный результат.

Ставить можно как на одно событие, так и на несколько сразу, собрав их в «экспресс». В таком случае коэффициенты всех ставок перемножаются. Однако выиграть в «экспрессе» можно только в том случае, если будет угадан исход всех входящих в него событий.

Многие букмекеры ограничивают максимальную сумму вложений и выигрыша. Например, в «Пари-матч» сейчас принимают ставки до 1 млн руб., а максимальный размер выплат по одной ставке там – 29 млн руб., в «Лиге ставок» максимальная выплата по ставке на ЧМ-2018 – 10 млн руб.

Наиболее популярными в футболе являются ставки «1 х 2» (победа первой команды или ничья или победа второй команды), «тоталы» (сколько команды забьют голов на двоих) и «форы» (преимущество по голам одной команды над другой). Эти ставки делают как на матч, так и на один тайм. Почти 40% футбольных ставок в «Лиге ставок» делается на победителя матча.

Однако букмекеры стараются разнообразить выбор. Например, контора «Зенит» предлагает поставить на «пробег» определенного футболиста в матче, а в «Лиге ставок» можно попытаться угадывать средний возраст комментаторов финала ЧМ-2018 или сколько раз на нем будет использована система видеоповторов. Правда, необычные ставки серьезно проигрывают по популярности классическим, признает представитель «Зенита».

Ставка на миллионы