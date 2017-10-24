Букмекеры стали активно принимать ставки на рэп-батлы

Однако иногда им сложно определить победителя: не все клиенты, ставившие на победу Оксимирона в батле против Дизастера, получили выигрыш

Не все клиенты, ставившие на победу Оксимирона в батле против Дизастера, получили выигрыш KOTD

После рэп-батла между Оксимироном и Дизастером в Первую саморегулируемую организацию букмекеров (СРО) поступали обращения игроков – они интересовались результатами батла и способами определения выигрышей, рассказал «Ведомостям» исполнительный директор СРО Олег Давыдов. Некоторые букмекеры на тот момент не были готовы рассчитать пари, констатирует он.

Но это не вопрос к СРО, любой расчет ставок букмекер делает по правилам, которые устанавливает сам же, продолжает Давыдов. Ставки на рэп-батлы – это новый тренд в букмекерском бизнесе: многие активно включают их в свои линии, но игроку важно ознакомиться с условиями расчета таких ставок, говорит гендиректор ООО «Бетринг» (БК Parimatch в России) Анатолий Мережко.

По данным Федеральной налоговой службы, у 31 компании в России есть лицензия тотализатора или букмекерской конторы. Минимум семь принимали ставки на рэп-батл Оксимирона и Дизастера, но по-разному трактовали его исход и по-разному платили.

«Мы вернули деньги всем, кто ставил на чью-либо победу», – рассказывает руководитель маркетинга БК 1xstavka Павел Михайлов: по другим ставкам на этот рэп-батл выигрыши выплачены – например, будут ли соперники пить воду из одной бутылки. В БК «Марафон» тоже говорят, что выплатили бы выигрыш, если бы был официальный результат. Такое же решение приняла БК «Фонбет», сообщается на ее сайте. На запрос «Ведомостей» компания не ответила.

Руководство компании решило отдать победу Оксимирону, а ставки на Дизастера вернули, говорит представитель БК «Зенит», но это было маркетинговое решение: клиенты, поверившие в Оксимирона, получили подарок, остальные ничего не потеряли.

Победа на словах Оксимирон бился с Дизастером без судьи, результат оглашен не был. Многие пользователи соцсетей признали победителем Оксимирона – как и сам Дизастер (цитата по Buro24/7): «Oксимирон победил в этом батле <...> Он достойно держался в своем первом батле на английском языке против лучшего батл-рэпера в мире. Этого достаточно, чтобы сказать с уверенностью, что он победитель».

«Лига ставок» рассчитала все ставки на победу одного из рэперов, говорит заместитель гендиректора Максим Афанасьев: «Мы решили поощрить всех, кто решил поставить на столь необычное событие – для «Лиги ставок» это новый вид пари».

Betcity и Baltbet отменили ставки на этот рэп-батл, сказано на сайтах букмекеров. Компании не ответили на запрос «Ведомостей».

Отказ платить по выигранной ставке возможен, когда у букмекера есть обоснованное подозрение в нечестном характере поединка, объясняет Мережко. Договорной матч, отсутствие спортивной борьбы, изменение регламента проведения соревнований, конкретизирует представитель БК «Зенит».

В 99% букмекеры принимают ставки на спорт, где четкий регламент, говорит Давыдов, рэп-батлы прибыли букмекеру не приносят, они нужны в основном для пиара, чтобы привлечь внимание. Если букмекер вернул ставку на батл, продолжает он, это нельзя считать нарушением условий пари – каждый случай индивидуален, надо проверять правила букмекера.

20–30% батлов проходят без судьи, необходимость в судьях отпадает, когда на батле самые известные рэперы, говорит основатель батла Slovo Сергей Трущев (псевдоним PLC). Без судьи проходят обычно батлы, где содержание важнее результата, считает представитель батл-площадки Versus.

Если мероприятия, подобные батлу Оксимирона с Дизастером, будут вызывать интерес, на них будут принимать ставки, уверен представитель БК «Олимп». «Сомневаюсь, что мы будем принимать ставки, пока немногие клиенты ставят на рэп-батлы, а сами батлы никак не регламентированы», – говорит директор по маркетингу «bwin Россия» Николай Петросян.