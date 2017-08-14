Батл Oxxxymiron против Гнойного за ночь набрал 2,7 млн просмотров
Видео было опубликовано в ночь на понедельник
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Съемки батла между Oxxxymiron и Гнойным проходили за неделю до публикации и стали одной из самых обсуждаемых тем в рунете
youtube.com/versusbattleru
Рэп-батл Oxxxymiron против Гнойного, опубликованный на Youtube в ночь с воскресенья на понедельник (примерно в 00.32), за 4 часа посмотрели около 2,2 млн раз. К 7 утра понедельника число просмотров достигло 2,7 млн, к 9.15 мск – перевалило за 3,1 млн. Для сравнения: предыдущий батл между исполнителями Teeraps и Похоронил, опубликованный месяц назад, всего посмотрели 1,9 млн раз. А выступление победительницы последнего сезона шоу «Голос» в финале в декабре 2016 г. набрало 474 000 просмотров.
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