Forbes назвал самых высокооплачиваемых российских музыкантов

Возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых российских музыкантов по версии журнала Forbes российская оперная певица Анна Нетребко, которая заработала за год $7,5 млн.

На втором месте – эстрадный певец Филипп Киркоров, заработавший $7,4 млн, на третьем – рэп-исполнитель Тимати с доходом в $6,6 млн.

По данным издания, в этом году в рейтинг впервые попал рэпер Oxxxymiron. Он занял 44-ю строчку, заработав $1,3 млн.

В десятку самых высокооплачиваемых музыкантов России вошли Григорий Лепс и Дима Билан (по $6 млн), группа «Би-2» ($5,7 млн), Сергей Шнуров и Земфира (по $5 млн), Николай Басков ($4,3 млн) и Егор Крид ($4 млн).