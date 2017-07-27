Овечкин возглавил рейтинг российских знаменитостей по версии Forbes

Журнал Forbes представил рейтинг российских звезд шоу-бизнеса и спорта. При составлении списка учитывались доходы за год, внимание СМИ и интерес, который звезда вызывает у аудитории в интернете.

Первое место в списке занял нападающий Washington Capitals Александр Овечкин, за год он заработал $14 млн. На втором месте Филипп Киркоров, получивший $7,4 млн. Замыкает первую тройку Григорий Лепс с доходом в $6 млн. При этом в СМИ чаще всего упоминался Киркоров (9091 раз, Овечкин — 5502, Лепс — 3216). По запросам в «Яндексе» лидирует Лепс (11,5 млн, Киркоров — 5,4 млн, Овечкин — 643 290).

В «десятку лучших» также вошли Тимати, Дима Билан, Евгений Малкин, Егор Крид, Сергей Бобровский, Анна Нетребко и Ксения Собчак.