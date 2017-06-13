Линии жизни

10 самых высокооплачиваемых знаменитостей – рейтинг Forbes

В этом году, как и в прошлом, россияне в топ-100 не попали
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