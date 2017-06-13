10 самых высокооплачиваемых знаменитостей – рейтинг Forbes
В этом году, как и в прошлом, россияне в топ-100 не попали
Ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых звезд, опубликованный журналом Forbes, возглавил американский рэпер Шон Комбс, известный как Дидди (Пафф Дэдди, Пи Дидди). За 2016 год он заработал $130 млн, подсчитало издание
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Певица Бейонсе заработала $105 млн и заняла вторую строчку рейтинга. В прошлом году Бейонсе в топ-10 не вошла
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Доходы британской писательницы, автора книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг, составили $95 млн
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На четвертом месте – певец из Канады Дрейк, завоевавший премию музыкального издания Billboard в 13 номинациях. Дрейк заработал за год $94 млн
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Замыкает пятерку самых высокооплачиваемых знаменитостей, как и в прошлом году, футболист сборной Португалии и испанского «Реала» Криштиану Роналду с доходом $93 млн
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На шестом месте – канадский певец The Weeknd (Абель Тесфайе), заработавший $92 млн
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Cедьмую строчку занял радиоведущий Говард Стерн. Его доход за 2016 г. Forbes оценил в $90 млн
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Доход британских музыкантов Coldplay – $88 млн (восьмое место)
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На девятой строчке рейтинга американский писатель Джеймс Паттерсон, заработавший за год $87 млн
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Замыкает топ-10 самых богатых знаменитостей звезда NBA Леброн Джеймс, его состояние издание оценило в $86 млн
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