Forbes: депутат Вадим Бредний возглавил рейтинг доходов госслужащих

Журнал Forbes опубликовал рейтинг доходов госслужащих «Власть и деньги». Список возглавил депутат Улан-Удэнского городского совета Вадим Бредний. Его годовой доход составили 2,8 млрд руб. В собственности Бреднего и его супруги более 20 земельных участков, пять жилых домов (два из них в Таиланде), автомобили, снегоходы, катер и моторные лодки.

Второе место занял член Совфеда от Камчатского края Валерий Пономарев. В 2015 г. он занимал 23-е место. За год Пономарев заработал 2,7 млрд руб. Сенатор является совладельцем «Океанрыбфлота» (32,7%), одного из крупнейших рыбопромышленных предприятий Камчатки.

На третьем месте — президент Республики Татарстан Рустам Минниханов (около 2,4 млрд руб.). Он занимает должность председателя совета директоров нефтяной компании «Транснефть». Супруга Гульсина Минниханова — предприниматель, владеет спа-комплексом Luciano и отелем Luciano в Казани.

На 4-й строчке расположился депутат Законодательного собрания Камчатского края Игорь Евтушок, заработавший за год почти 2 млрд руб. В 2015 г. он занимал 33-е место в рейтинге. Замыкает первую пятерку депутат Курганской областной думы и президент Федерации бокса Курганской области Дмитрий Ильтяков, получивший 1,6 млрд дохода.

В десятку также вошли депутат Магаданской областной думы Александр Басанский (около 1,6 млрд руб.), депутат Государственного собрания Марий Эл Николай Криваш (1,3 млрд руб.), депутат Улан-Удэнского городского совета Геннадий Доржиев (около 1,3 млрд руб.), гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов (1 млрд руб.) и председатель совета директоров ГК «Агро-Белогорье» Владимир Зотов (600 млн руб.).