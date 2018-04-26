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Как банки завлекают граждан на фондовый рынок

Тайные покупатели из КонфОП изучили маркетинговые приемы продавцов инвестиционных счетов
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Чтобы заработать больший комиссионный доход, многие крупные банки продают клиентам различные небанковские продукты, получая агентское вознаграждение. Например, индивидуальные инвестиционные счета (ИИС) для вложений в фондовый рынок.

Однако в общении с клиентами банки зачастую предпочитают обходить вопросы о рисках, с которыми может столкнуться человек, открывший ИИС. Такие наблюдения сделали сотрудники Международной конфедерации обществ потребителей (КонфОП), которые под видом клиентов обратились в ряд крупных банков с просьбой открыть такой счет.

Завести ИИС тайным покупателям предложили в Альфа-банке, ВТБ, Райффайзенбанке, Россельхозбанке (РСХБ), «Хоум кредите», Промсвязьбанке, МКБ и «ФК Открытие».

Основное, на что упирают банки, пытаясь привлечь клиентов к ИИС — налоговые вычеты (см. врез).

Инвестиции без гарантий

Но ни в одном из банков потенциальному инвестору не рассказали о риске получить отрицательную доходность или не заработать ничего, отмечают в КонфОП. Однако сотрудники в большинстве банков признавали, что гарантия получения дохода отсутствует. «Некоторые при этом акцентировали внимание на том, что это означает всего лишь «возможность отклонения величины доходности в большую от заявленной сторону», то есть давали неверную информацию, вводящую клиента в заблуждение», – отмечает предправления КонфОП Дмитрий Янин.

Что такое ИИС

Индивидуальный инвестиционный счет представляет собой либо договор брокерского обслуживания с банком или компанией-брокером, либо договор доверительного управления (ДУ) с одной из лицензированных управляющих компаний. На него инвестор вносит деньги, затем приобретает ценные бумаги и другие активы. Главное отличие ИИС от других счетов – вычеты по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) в размере внесенной на счет суммы (не более 400 000 руб. в год) либо в размере всей полученной по счету прибыли за весь период инвестиций. Вариант вычета выбирает сам инвестор. Для сохранения выбранной налоговой льготы инвестор не должен выводить деньги со счета в течение трех лет. Если он выводит деньги досрочно, ему придется вернуть государству налог.

Сотрудники банков выдвигали тезис о постоянном росте курсов акций, а также о том, что за прошлые периоды отрицательной доходности у ИИС не было, следует из материалов КонфОП.

Нередко в кредитных организациях вместо договоров вклада гражданам предлагались облигации или иные ценные бумаги без объяснения особенностей и рисков такого продукта, соглашается представитель пресс-службы ЦБ, ссылаясь на анализ обращений граждан.

Представители всех банков на запрос «Ведомостей» ответили, что в отделениях предупреждают клиентов о возможных рисках инвестирования с помощью ИИС. При заключении договора ИИС каждый клиент подписывает декларацию о рисках, уведомление о запрете манипулирования рынком и о том, что денежные средства не застрахованы по закону «О страховании вкладов физических лиц», утверждает в частности представитель Промсвязьбанка (предлагает ИИС брокера и ДУ).

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