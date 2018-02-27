Статья опубликована в № 4516 от 27.02.2018 под заголовком: Жизнь денег в эпоху низких ставок
Чем заменить депозиты
Финансисты Олег Шибанов и Ольга Щербакова об альтернативах банковским вкладам в эпоху низких ставок
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Низкие проценты по депозитам вынуждают искать новые способы сбережений и инвестиций
Евгений Разумный / Ведомости
Ставки по банковским депозитам продолжают снижаться. Этот процесс параллелен снижению ключевой ставки Банком России: достигнув пика в 17% в декабре 2014 г., она к середине февраля 2018 г. снизилась до 7,5%, и, судя в том числе по динамике инфляции (она достигла 2,2–2,3% за последние 12 месяцев), она продолжит падать и дальше. Коммерческие банки реагируют на эти изменения аналогичным движением процентов по депозитам.
Вопрос – что в этой ситуации делать вкладчикам? Едва ли будет приятно получать к концу года 6–7% на новые сбережения в относительно низкорискованных банках. Но зато эти проценты гарантированы – в случае, конечно, если вклад с процентами не превышает 1,4 млн руб.
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