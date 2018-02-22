За год вклады россиян выросли на 1,8 трлн рублей

Средний размер вклада, по рданным АСВ, составил 159 100 руб. Денис Абрамов / Ведомости

За прошлый год вклады россиян в банках выросли на 1,8 трлн руб., или на 7,4% (без валютной переоценки — на 8,6%). Это почти в два раза больше роста в 2016 г. – тогда средства населения на депозитах увеличились на 981 млрд руб., следует из данных Агентства по страхованию вкладов (АСВ). В 2016 г. средства россиян в банках выросли на 4,2%, а без валютной переоценки – на 9,2%.

Всего россияне к концу года держали в банках около 26 трлн руб., подсчитало агентство. АСВ застраховало 69,2% этих денег (агентство страхует вклады до 1,4 млн руб.). Размер страховой ответственности АСВ за прошлый год вырос на 1,4 процентных пункта (п. п.).

В декабре произошел традиционный скачок вкладов населения, связанный с предновогодними выплатами премий, следует из сообщения АСВ: за месяц вклады выросли сразу на 990,5 млрд руб., или в среднем на 32 млрд руб. в день против 3 млрд в остальные 11 месяцев.

Быстрее всего росли вклады вблизи предельной страховой суммы: от 1 до 1,4 млн руб. За 2017 г. они прибавили 21% и по размеру, и по количеству счетов, вклады от 1,4 до 3 млн руб. – на 23%.

Средний размер вклада, по данным АСВ, составил 159 100 руб.

Вложения в не застрахованные государством сберегательные сертификаты на предъявителя (подавляющее большинство продает Сбербанк) снижались весь год, констатирует АСВ. В результате их размер уменьшился на 20% до 387,7 млрд руб., а их доля во вкладах составила 1,5%. В январе Госдума приняла в первом чтении законопроект, отменяющий сберегательные сертификаты на предъявителя.

Средневзвешенная ставка рублевых годовых вкладов на сумму 1 млн руб. за год снизилась на 1 п. п. – с 7,4 до 6,4% на начало 2018 г., отчиталось АСВ. По оценке агентства, небольшое снижение продолжится и в этом году.

Ускорение роста вкладов населения в банках в 2017 г. – следствие исключительно переоценки валютных сбережений. В 2016 г. курс рубля к доллару укрепился с 72,9 до 60,7 руб./$, а к концу 2017 г. - до 57,6 руб., объясняет главный аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин.