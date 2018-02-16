Максимальная ставка вкладов впервые опустилась ниже 7%

ЦБ рекомендует банкам при установлении ставок вкладов не превышать максимальную ставку топ-10 более чем на 2 п. п. Максим Стулов / Ведомости

Максимальные ставки в крупнейших банках опускаются все ниже. Среднее арифметическое значение максимальных процентных ставок по вкладам в рублях (без учета комбинированных продуктов) десяти российских банков с наибольшими суммами депозитов населения в очередной раз обновило исторический минимум. За первую декаду февраля 2018 г. показатель снизился с 7,075% до 6,964% годовых, следует из статистики, опубликованной в пятницу на сайте ЦБ.

С 2018 г. ЦБ рассчитывает средневзвешенную максимальную ставку по вкладам Сбербанка, Совкомбанка, ВТБ, Райффайзенбанка, Газпромбанка, Бинбанка, Альфа-банка, «ФК Открытие», Промсвязьбанка и Россельхозбанка ( РСХБ).

В период с 1 по 10 февраля ставки рублевых вкладов снизили пять банков из этого списка: Промсвязьбанк – на 0,6 п. п., банк «ФК Открытие» – на 0,45 п. п., Россельхозбанк – на 0,25-0,55 п. п.), Бинбанк – на 0,3%. Газпромбанк заменил сезонный вклад, в результате чего его максимальная ставка вклада для любого клиента снизилась на 0,25 п. п.

ЦБ рекомендует банкам при установлении ставок вкладов не превышать максимальную ставку топ-10 более чем на 2 п. п.

После того как 9 февраля ЦБ снизил ключевую ставку на четверть процентного пункта до 7,5%, еще несколько крупных банков продолжили ухудшать условия рублевых вложений для населения. Среди них Совкомбанк. Его ставки с 14 февраля упали на 0,3-0,6 п. п. в зависимости от региона.

Это значит, что к 20 февраля максимальная ставка вкладов топ-10 может опуститься ниже нынешних значений.

Максимальная ставка ЦБ в дальнейшем будет снижаться, но более медленными темпами, считают многие аналитики. «В этом году прогнозируется замедление падения депозитных ставок по сравнению с 2017 г. К концу года они опустятся максимум на 0,5 п. п. от нынешних показателей», – объясняет руководитель группы банковских рейтингов АКРА Кирилл Лукашук.