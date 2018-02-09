Падение ставок рублевых вкладов замедлится

К концу года они снизятся максимум на 1-1,5 процентного пункта, считают эксперты

Представители банков и аналитики не сомневаются, что доходность вкладов будет снижаться вслед за ключевой ставкой, но медленнее, чем прежде Максим Стулов / Ведомости

ЦБ 9 февраля предсказуемо снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта до 7,5%. Поэтому некоторые крупные розничные банки подготовились к этому событию заранее, опустив ставки рублевых вкладов еще до заседания регулятора.

С начала февраля условия вкладов ухудшили как минимум 13 банков из топ-45 по количеству привлеченных средств населения - тем или иным образом снизили доходность рублевых вкладов для населения.

На прошлой неделе это сделали «Ак барс», Московский индустриальный банк, «СМП банк», Московский областной банк, «Росгосстрах банк», Московский кредитный банк, Газпромбанк. Снижение составляло 0,25-0,75 процентного пункта (п. п.) в зависимости от банка, срока и суммы вклада.

С 5 февраля рублевые ставки снизили банк «Глобэкс» (на 0,25% до 7,75% годовых) и Промсвязьбанк (на 0,6 п. п. до 7,7% годовых). Промсвязьбанк также резко снизил доходность валютных вкладов, в результате максимальная ставка его розничного вклада в долларах снизилась с 2,85 до 1% годовых, а в евро - с 1,2 до 0,2% годовых.

Во вторник банк «ФК Открытие» снизил ставки на 0,45 п. п., а «ОТП банк» – на 0,2 п. п. А в пятницу к ним присоединились «Русский стандарт» (-0,25 п. п.) и Россельхозбанк (-0,25-0,55 п. п.).

Действующие ставки см. в таблице.

Ждем снижения

Другие крупные банки в ближайшее время также могут огорчить вкладчиков. Уже в середине февраля Совкомбанк уменьшит ставки рублевых вкладов на 0,3-0,6 п. п. в зависимости от региона, сообщил «Ведомостям» представитель банка.

Представители банков и аналитики не сомневаются, что доходность вкладов будет снижаться вслед за ключевой ставкой, но медленнее, чем прежде.

С высокой вероятностью в феврале банки отреагируют на решение ЦБ по ставке удешевлением депозитов, считает аналитик «Эксперта РА» Павел Жолобов. По его словам, политика таргетирования инфляции в 2017 г. достигла определенных успехов, поэтому снижение ключевой ставки в этом году замедлится и составит около 1 п. п.

По прогнозам главного экономиста БКС Владимира Тихомирова, ключевая ставка к концу года опустится до 7%. Нейтральным для российской экономики уровнем ключевой ставки является 6-7%, говорила на прошлой неделе председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

По мере приближения банков к точке безубыточности дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики ЦБ будет оказывать меньший эффект на банковские ставки, уверен Жолобов.

«В целом по рынку снижение ставок по долгосрочным вкладам в 2018 г. будет менее значительным, поскольку существенную часть снижения ключевой ставки они уже отыграли», – соглашается директор центра макроэкономического прогнозирования Бинбанка Наталия Шилова.

Директор по развитию розничного бизнеса «Почта банка» Григорий Бабаджанян ожидает постепенного снижения ставок по срочным вкладам на 0,75-1% от текущих уровней в течение этого года. Шилова оценивает потенциал падения ставок вкладов сроком свыше года в 0,5-1 п. п., а в целом по системе - в 1-1,5 п. п.

Поскольку снижение ставки сохранится, сейчас лучшее время для размещения средств во вклады, резюмирует представитель банка «Открытие».