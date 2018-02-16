Обвал ставок рублевых вкладов не останавливается

Но у вкладчиков с рублями все равно нет достойной альтернативы

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Евгений Разумный / Ведомости

Доходность рублевых вкладов становится все ниже. За предыдущие семь дней ставки вкладов в рублях понизили десять крупных розничных банков. Бинбанк и банк «Возрождение» уменьшили их на 0,3 процентного пункта (п. п.), Совкомбанк – на 0,3-0,6 п. п. в зависимости от региона, УБРиР – на 0,25-0,3 п. п., «Ренессанс кредит» – на 0,4 п. п. при вложении на три месяца, Связь-банк – на 0,6 п. п., Россельхозбанк – 0,25-0,55 п. п., «Русский стандарт» – на 0,25 п. п.

Ускорение падению ставок придал ЦБ, опустив в минувшую пятницу ключевую ставку на четверть процентного пункта до 7,5%. Средняя максимальная ставка рублевых вкладов в десяти банках, привлекающих больше всего средств населения, ко второй декаде февраля впервые опустилась до 6,96%.

Но вопреки рынку Росбанк повысил ставки флагманского вклада «150 лет надежности» на застрахованную в сумму (до 1,4 млн руб.) на 0,2-0,6% годовых. При этом банк снизил доходность вложений для сумм от 1,5 млн руб. на 0,1-0,4% годовых. В результате максимальная ставка розничного вклада в нем составила 7% годовых независимо от суммы, она действует при размещении средств на полгода.

В последние месяцы банки корректируют валютные ставки существенно реже рублевых. На этой неделе в двух крупных банках доходность долларовых депозитов выросла: в Росбанке - на 0,2-0,8 п. п., в «Абсолют банке» - на 0,5 п. п.

Действующие ставки рублевых и долларовых вкладов смотрите в таблицах.

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