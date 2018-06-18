Население в мае забрало немного денег из банков

Некоторый отток может быть связан с праздниками и отпусками, считают эксперты

Население действительно могло забрать средства из банков на майские праздники Денис Гришкин / Ведомости

Население, по данным ЦБ, в мае забрало из банков 41 млрд руб. Сейчас вкладов в российских банках – на 26,7 трлн руб. Таким образом, без учета переоценки, связанной с изменением валютного курса, и вкладов в банки с отозванной лицензией общий размер депозитов сократился на 0,3%.

В мае 2017 г. он увеличивался по сравнению с предыдущим месяцем на 0,2%, по данным ЦБ, в 2016 г. за май размер вкладов населения вырос на 1,1%.

Отток средств населения из банков в мае 2018 г. был незначительным, оценивает аналитик Fitch Александр Данилов, и связан он, скорее всего, с тем, что понадобились деньги на праздники и в преддверии отпусков.

Отчасти население действительно могло забрать средства из банков на майские праздники, согласна с Даниловым главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова, но она обращает еще внимание и на сокращение доли валютных вкладов с 20,6% до 20,5% за май. «Можно предположить, что кто-то выходит и из валютных депозитов, – указывает она. – Как правило, вклады в валюте держат состоятельные клиенты, и такие депозиты достаточно значительны по суммам; некоторые вкладчики могли направить деньги из валюты в инвестиционные инструменты и недвижимость». Вполне вероятно, что после апрельского обвала финансового рынка на нем могли появиться привлекательные идеи, объясняет Орлова. «В любом случае у банков сохраняется избыточная ликвидность, а отток в мае нельзя назвать серьезным», – снова соглашается она с Даниловым.

С начала года размер вкладов населения в банках вырос на 1,4% (без учета банков с отозванной лицензией и валютного курса). В январе население вынесло из банков 1,5% вкладов. В феврале - апреле граждане, напротив, несли деньги в банки: за три месяца приток составил 3,2%. Доля вкладов в валюте в январе составляла 20,7%.

Ставки вкладов продолжают падать. Средняя максимальная ставка депозитов для физических лиц в 10 крупнейших российских банках за май снизилась на 0,12 процентных пункта и составила в третьей декаде мая 6,27% годовых. В первой декаде июня она упала до 6,05% годовых. В конце 2017 г. средняя максимальная ставка составляла 7,33% годовых.

На что россияне готовы брать микрозаймы