Сбербанк продолжит прием футбольного вклада с повышенной ставкой

Его можно будет открыть, пока сборная России участвует в чемпионате мира

Евгений Разумный / Ведомости

Сбербанк отметил очередную победу сборной России на чемпионате мира по футболу, продлив срок приема промовклада «Побеждай», следует из сообщения банка.

Этот вклад Сбербанк оперативно разработал и предложил клиентам 15 июня под впечатлением от первого матча сборной России на ЧМ, победившей Саудовскую Аравию со счетом 5:0. Ставка вклад – 6%, срок – 6 месяцев, минимальная сумма вложений – 50 000 руб.

Это самый доходный вклад Сбербанка. Лучшая ставка среди других розничных вкладов в банке составляет 4,45% (при вложении более 400 000 руб. на срок от 6 до 12 месяцев). Для состоятельных клиентов – владельцев пакета услуг «Сбербанк первый» – лучшая ставка не превышает 5,55% (вложения от 500 млн руб.).

Предполагалось, что вклад можно будет открыть до 26 июня, но период приема вклада может быть продлен в случае выхода нашей сборной в плей-офф.

После вчерашней победы сборной России над командой Египта, что практически обеспечило выход России в плей-офф, Сбербанк сдержал обещание. Теперь вклад можно будет открыть до тех пор, пока национальная сборная участвует в чемпионате. Возможность открыть вклад сохранится как минимум до 30 июня – на этот день запланирован матч с участием лидера турнирной таблицы в группе А, сообщает пресс-служба банка.

Вклад пользуется повышенным спросом у вкладчиков, следует из данных пресс-службы банка. За первые пять дней его действия клиенты открыли свыше 192 000 вкладов «Побеждай» на общую сумму 68 млрд руб.

По словам младшего директора по банковским рейтингам «Эксперт РА» Вячеслава Путиловского, футбольный вклад Сбербанка – в первую очередь маркетинговый прием: «Банк как бы начинает ассоциироваться у людей с праздником, победой или просто положительным событием, постоянно напоминает о себе». Большой нужды в деньгах у Сбербанка нет. Он регулярно размещает деньги на депозитах в ЦБ, отмечал аналитик Fitch Александр Данилов.