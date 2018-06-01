Накопительное страхование по доходности догнало вклады
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Полисы накопительного страхования жизни (НСЖ) из инструмента финансовой защиты и передачи денег наследникам превращаются в экономически выгодный сберегательный продукт, утверждают страховщики. По доходности полисы практически догнали банковские вклады.
Речь идет о долгосрочных (от трех лет) договорах с единовременными или периодическими фиксированными взносами, которые клиент обязуется платить, чтобы к нужному сроку накопить определенную сумму (дожитие). Условия такого договора традиционно предусматривают выплату крупной суммы в случае смерти застрахованного или потери им трудоспособности (рисковая составляющая).
При этом страховая компания гарантирует ежегодное начисление небольшого дохода на накопления. В 2017 г. он был 3–5% в рублях.
Кроме того, большинство полисов предусматривает участие клиента в прибыли от инвестирования резервов страховой компании. Эта дополнительная доходность также ежегодно начисляется на сумму накоплений по каждому договору.
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