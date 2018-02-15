Доходность инвестиционного страхования жизни приближается к нулю

Статья опубликована в № 4510 от 16.02.2018 под заголовком: Инвестиционное страхование без дохода

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Рынок инвестиционного страхования жизни (ИСЖ) в России к началу 2018 г. превысил 500 млрд руб. На его долю сейчас приходится более половины всех продаж страховщиков жизни и комиссионных доходов банков. Однако именно опережающий рост рынка может перечеркнуть его достижения последних лет.

Инвестиционное страхование показало рекордный рост сборов премии: 50 млрд руб. в 2015 г., 110 млрд в 2016 г., около 150 млрд за девять месяцев 2017 г. Этот рынок считается самым быстрорастущим в финансовом секторе.

Банки активно предлагают инвестиционное страхование в качестве альтернативы депозитам, ставки по которым снижаются. Вкладчики переводят деньги в полисы ИСЖ, которые работают как страховка жизни и одновременно позволяют заработать дополнительный доход благодаря инвестированию взносов клиента на фондовом рынке.

К концу срока действия полиса страховщик обязуется вернуть только сам взнос и не гарантирует никакой доходности.

Потенциальная доходность программ ИСЖ может быть выше, чем у вкладов. Состоятельные инвесторы покупают ИСЖ как защитный инструмент с дополнительным доходом. Клиент может зафиксировать промежуточную прибыль в случае изменения конъюнктуры рынка, многие страховщики предоставляют возможность забрать ее, сохранив первоначальный взнос. Полис не считается имуществом; полученный по нему доход не декларируется, если не превышает средневзвешенную ставку рефинансирования за весь период страхования. Доход от ИСЖ не оспаривается в судах и не может быть изъят третьими лицами. При разводе, разделе имущества или предъявлении претензий со стороны бизнес-партнеров или кредиторов инвестор получит деньги в полном объеме.

Но есть у рынка и серьезные проблемы.

Под крылом банка

Именно с активизацией продаж через банковский канал принято связывать рост рынка ИСЖ в последние три года.

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