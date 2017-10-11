Страхование жизни осталось единственным драйвером рынка

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Темп прироста премий по страхованию жизни за II квартал 2017 г. стал максимальным за полтора года Максим Стулов / Ведомости

Страхование жизни продолжает оставаться единственным значимым драйвером страхового рынка, сообщает Центробанк в докладе «Обзор ключевых показателей деятельности страховщиков» и приводит цифры: во II квартале 2017 г. рентабельность собственных средств страховщиков жизни составила 68,8%, в то время как в среднем рынок показал рентабельность в 19,1% (это на 11,6 п. п. меньше, чем годом ранее).

Максимальной рентабельности собственных средств страховщикам жизни удалось добиться из-за «благоприятной конъюнктуры рынка», указал регулятор, не объясняя подробностей.

«Благоприятная конъюнктура рынка – это прежде всего высокий темп прироста объемов при небольшом объеме выплат. То есть премии по страхованию жизни, в основном ИСЖ, активно поступают, а период массовых выплат еще не начался. Маржа в почти 70% реальна для этого вида», - говорит управляющий директор Национального рейтингового агентства Павел Самиев.

Темп прироста премий по страхованию жизни за II квартал 2017 г. стал максимальным за полтора года и составил 71,7%, указано в докладе. По мнению ЦБ, высокий темп прироста связан с активизацией банковского канала продаж и ростом вовлеченности населения в программы инвестиционного страхования жизни (ИСЖ) из-за снижения ставок по депозитам. К тому же растет и страхование жизни заемщиков, как отмечает ЦБ, из-за увеличения объемов кредитования. Количество договоров по страхованию жизни выросло на 12,6%, при этом договоров ИСЖ стало больше на 37,8%.