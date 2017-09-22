Как отказаться от ненужной страховки

С января период охлаждения вырастет с пяти до 14 дней, но распространить его на коллективные договоры ЦБ не удалось

У людей будет больше времени подумать, нужна ли им страховка Дмитрий Новожилов / Ведомости

С 2018 г. у россиян будет 14 календарных дней на то, чтобы отказаться от страховки, – такое указание Центробанка зарегистрировал Минюст. Сейчас на это дается пять дней, период охлаждения распространяется на все виды добровольного страхования.

Период охлаждения появился летом 2016 г., ЦБ отметил его эффективность: число жалоб на навязывание дополнительных услуг сократилось почти втрое – до 1728 за январь – июль 2017 г. с 4761 годом ранее. Но людям часто не хватает пяти дней на то, чтобы подать заявление. К тому же многие страховщики уже сейчас дают клиентам больше времени на размышление, указывает регулятор.

Собираясь увеличить период охлаждения, ЦБ обещал добиваться его распространения на коллективные договоры, популярные в потребительском кредитовании. При этом страхователем выступает банк (или иной агент), а его клиенты лишь присоединяются к договору. Добиться своего ЦБ не удалось: отказаться от таких полисов не получится. Период охлаждения и дальше будет действовать лишь в отношении индивидуальных договоров, уточнил «Ведомостям» представитель ЦБ.

Скорее всего, помешали правовые нюансы, считает управляющий директор Национального рейтингового агентства Павел Самиев: в случае коллективного договора человек присоединяется к уже существующему договору банка со страховщиком, а значит, расторгнуть его не может, так как не является одной из сторон сделки. Однако сами банки нередко включают в договор возможность его расторжения – Самиев называет это «актом доброй воли, социальной ответственностью» страховщика, которая «встречается на рынке, но непопулярна».

«Проблема не столь распространена, – считает управляющий директор по рейтингам страховых компаний «Эксперт РА» Алексей Янин. – Если человек берет кредит, а ему навязывают страховку, которую он не хочет оформлять, ничто не мешает ему пойти в другой банк, где страховку предлагать не будут». Период охлаждения, по его мнению, – это прежде всего защита людей финансово неграмотных, сегодня договор разрывают всего несколько процентов страхователей, и эта доля достаточно стабильна.

Увеличение периода охлаждения не окажет существенного влияния на рынок, согласен Самиев, – несмотря на то что срок увеличивается более чем в 2 раза, большинство граждан успевали отказаться от страховки и за пять дней.

«Мы не ожидаем, что изменение приведет к сокращению страховых премий, потому что «откат назад» – около 5% пользуются этой опцией – уже произошел, когда вводили срок в пять дней», – подчеркивает руководитель правового управления «Сбербанк страхование жизни» Александр Козинов.

Чтобы вернуть деньги, надо написать заявление об отказе от договора страхования и направить его в страховую компанию любым удобным способом (по почте, по факсу, принести лично), рассказывает Козинов. Стандартной формы заявления, по его словам, нет: «Принимается любое, в котором понятна воля страхователя отказаться от договора». Хотя это не обязательно, Козинов советует приложить копию договора страхования: «Так будет проще понять, о каком договоре идет речь, ведь в заявлении страхователя могут оказаться неточности». Если полис куплен в банке (например, кредитная страховка), в этом случае банк служит агентом компании и заявление можно передать через банк. Порядок такой, подтверждает Самиев.

Компания возвращает деньги в течение 10 рабочих дней с момента получения заявления, напоминает Козинов: по желанию клиента наличными или на его счет. Если клиент не указал, куда перечислить деньги, компания либо перечисляет на те реквизиты, с которых он оплатил покупку страховки, либо связывается с клиентом и уточняет данные счета.

Правда, не факт, что вернуть удастся все деньги. Если договор действует сразу, то компания возвращает не всю сумму, вычитая те дни, когда клиент был застрахован, указывает Янин, но некоторые игроки возвращают все.