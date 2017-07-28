Как переводчик и экономист зарабатывают на страховках

Дорогой подписчик! Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком. {{fb}}

{{vk}}













Дорогой подписчик! Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком. {{fb}}

{{vk}}













Александр Селезнев отвечает за работу со страховыми компаниями, Артем Климов (справа на фото) – за разработку Андрей Гордеев / Ведомости

Артем Климов создал онлайн-сервис, на котором пользователь может выбрать страховку из предложений 16 компаний. Идея страхового агрегатора у него появилась еще в 2008 г. «Тогда они были только в Англии. Там 56% страховок для физлиц покупаются через агрегаторы confused.com, comparethemarket.com и др. Клиенту не нужно звонить в 10 компаний, а на одном сайте он видит все предложения. У агрегаторов бизнес менее хлопотный, чем у страховщиков: не нужно заниматься скорингом, риск-менеджментом. Страховые компании берут на себя урегулирование страховых случаев, а агрегатор получает комиссионные за каждого клиента», – говорит он.

Запустить сервис удалось только в сентябре 2016 г. вместе с партнером Александром Селезневым. Основанный ими стартап Prosto.Insure нашел 16 партнеров-страховщиков и за год продал 10 000 полисов каско, ОСАГО, страховок для выезжающих за рубеж. Агрегатор продает страховки дешевле, чем сам страховщик. Максимальная разница в цене по сравнению со стоимостью в страховой компании – 15%. Максимальная скидка, которую дает стартап, – 7%. «Мы сотрудничаем на таких же условиях, что и обычный агент. Просто большинство наших процессов автоматизированы, мы не держим армию агентов и не снимаем дорогой офис с яркой вывеской, поэтому расходы ниже», – объясняет Климов. Почти 90% бизнеса Prosto.Insure приходится на автострахование и страхование туристов. Лидеры продаж – страховые компании «Экип», «Ингосстрах», «Опора», «Альфастрахование» и РЕСО. План на следующий год – 120 млн руб. премий. Но препятствий оказалось больше, чем ожидали предприниматели.

Стартовый капитал

Тридцатитрехлетний Климов, по образованию переводчик с китайского языка, сменил немало занятий. После института, во время службы в армии, в Воздушно-космических войсках, он выучился программированию. Потом занимался дистрибуцией тайваньской электроники, четыре года – маркетингом и развитием партнерской сети, в частности привлечением сайтов-лидогенераторов, в «КИТ директ» (подразделение прямого страхования компании «КИТ финанс»). В «КИТ финанс» он познакомился с Александром Селезневым, менеджером по работе с банками и финансовыми институтами. Климов разбирался в маркетинге и интернет-рекламе, а Селезнев – в страховых продуктах. И в конце 2014 г. они основали компанию Prosto.Insure и стали делать агрегатор. «Зарплата у меня была 150 000 руб. в месяц. Мы живем очень скромно, у нас нет квартир и машин, мы ездим на метро. Каждый из нас накопил по 2 млн руб.», – говорит Климов. Самым трудным оказалось набрать команду.