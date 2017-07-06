Страхование
Статья опубликована в № 4357 от 06.07.2017 под заголовком: ОСАГО пересчитали убытки

Страховщики ОСАГО могут сократить убытки

Российский союз автостраховщиков прогнозирует, что компании потеряют около 60 млрд рублей по итогам этого года

Убытки страховщиков ОСАГО в этом году могут сократиться до 60 млрд руб. по международным стандартам, заявил исполнительный директор Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев. Такую оценку союз дал, опросив страховщиков, пояснил он.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике