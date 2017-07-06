Статья опубликована в № 4357 от 06.07.2017 под заголовком: ОСАГО пересчитали убытки
Страховщики ОСАГО могут сократить убытки
Российский союз автостраховщиков прогнозирует, что компании потеряют около 60 млрд рублей по итогам этого года
- Михаил Тегин
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Страховщики ОСАГО могут сократить убытки
АГН «Москва»
Убытки страховщиков ОСАГО в этом году могут сократиться до 60 млрд руб. по международным стандартам, заявил исполнительный директор Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев. Такую оценку союз дал, опросив страховщиков, пояснил он.
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