Страховщикам ОСАГО предрекли почти двукратный рост убытков

Они могут составить 21 млрд рублей по итогам года

Финансовый результат страховщиков ОСАГО ухудшается Андрей Гордеев / Ведомости

Убыток страховщиков, занимающихся «автогражданкой», в 2017 г. составит 21 млрд руб., прогнозирует президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Игорь Юргенс.

«I квартал этого года показал, что мы собрали около 90 млрд руб. по кварталу, а выплатили около 100 млрд руб. Это без учета расходов на ведение дел и тех резервов, которые Центральный банк обязывает делать автостраховщиков», – цитирует слова Юргенса ТАСС.

Финансовый результат страховщиков ОСАГО ухудшается, сетует Юргенс. Ранее он говорил о том, что страховщики ОСАГО получат убыток в 12,3 млрд руб. за 2016 г. Это с учетом договоров, которые были заключены в 2016 г., а выплаты по которым продлятся несколько лет.

Основная причина убыточности ОСАГО – деятельность недобросовестных автоюристов, которые через суды завышают размер выплат пострадавшим в ДТП. По оценкам Юргенса, эти автоюристы вывели с рынка порядка 40 млрд руб.

Убыточность ОСАГО в среднем по стране превысила по итогам I квартала 108%, в ряде регионов она превышает 200%, говорится в материалах РСА. Сборы страховщиков по ОСАГО просели на 3%.

В январе-мае 2017 этого года средняя выплата выросла почти на четверть – до 75 730 руб. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, средняя премия сократилась на 3% – до 5794 руб.

«Нужно повышать тарифы», – говорит Юргенс «Ведомостям».

Запуск механизма, по которому страховщики вместо выплат при страховом случае обязаны отправлять автомобили пострадавших в ДТП на ремонт (это предусмотрено законом о приоритете «натурального возмещения»), снизит убытки страховщиков от деятельности мошенников, рассчитывают в РСА.

Однако в сегменте ОСАГО, скорее всего, будет наблюдаться тенденция к росту убыточности в 2017 г., полагает ведущий кредитный аналитик Standard&Poor’s Екатерина Толстова. Финансовый результат будет ухудшаться в связи с введением приоритета «натурального» возмещения по ОСАГО, уточняет она, из-за этого страховщики повышают расходы уже на ремонт. «Падение судебных расходов, скорее всего, не сможет компенсировать рост возмещения в натуральной форме, хотя позволит сделать расходы страховых компаний более предсказуемыми в сравнении со страховым мошенничеством и автоюристами», – добавляет она.