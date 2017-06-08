Названы регионы, лидирующие по числу мошенничеств с ОСАГО

Волгоградская и Челябинская области, а также Ингушетия возглавили рейтинг проблемных регионов по числу мошенничеств с ОСАГО, рассказал в четверг журналистам президент Российского союза автостраховщиков Игорь Юргенс.

«Согласно данным за I квартал 2017 г., три субъекта РФ возглавили рейтинг "токсичных" регионов по мошенничествам с ОСАГО. Первое место - Волгоградская область, второе и третье заняли Челябинская область и Ингушетия соответственно», - сказал он.

Согласно рейтингу, наименее проблемными регионами стали Калининградская и Сахалинская области, а также Якутия.

По словам заместителя исполнительного директора Российского союза автостраховщиков Сергея Ефремова, в России основным видом мошенничества в ОСАГО остаются криминальные автоюристы (ущерб - около 20 млрд руб.). На втором месте - изготовление, распространение и использование поддельных полисов ОСАГО (ущерб - 10-15 млрд руб.), на последнем месте мошенничество со стороны страхователей (держателей полисов ОСАГО, ущерб - 7-10 млрд руб.).