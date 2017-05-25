В некоторых регионах выплаты превышают премии более чем в 2,5 раза

ОСАГО приносит страховщикам 20 копеек потерь с каждого рубля М. Стулов / Ведомости

Уровень выплат в ОСАГО — отношение суммы выплат к собранной премии — в I квартале 2017 г. в России составил 122%, заявил президент Российского союза автостраховщиков Игорь Юргенс: «Это означает, что страховщики ОСАГО на каждые 100 руб. собранной премии выплачивают 122 руб.».

В некоторых регионах выплаты составляют более 250% от премий, добавил он.

Без учета расходов на ведение дел сборы страховщиков ОСАГО в России за квартал составили 49,5 млрд руб., выплаты — 47,8 млрд руб., то есть 97% от премий.

В то же время в отдельных регионах ситуация с убыточностью в январе – марте заметно улучшилась. Если верить составленному РСА рейтингу «токсичных» регионов за I квартал 2017 г. (отражает ситуацию с выплатами, судебными делами и другими индикаторами активности автоюристов, влияющими на убыточность страховых компаний), четверть регионов резко улучшили позиции по сравнению с рейтингом за первое полугодие 2016 г., в том числе Краснодарский и Ставропольский край, Мурманская и Саратовская области, Карачаево-Черкессия. Улучшить ситуацию с автоюристами помогли инициированные страховщиками совещания с руководителями региональных правоохранительных органов и прокуратуры, внимание губернаторов к проблеме, уверен Юргенс. Четверть регионов ухудшила позиции в рейтинге «токсичности» — например, Ингушетия, Челябинская, Оренбургская и Астраханская области.

Неприбыльная статистика 10,6 млн действующих полисов ОСАГО подорожают после предложенного ЦБ перерасчета стоимости по стажу и возрасту. Стоимость еще 5,8 млн полисов «мультидрайв» может вырасти в 1,5 раза. Цена 18,5 млн полисов снизится или не изменится, рассчитал союз.

Аварийность в России не растет, а вот количество страховых случаев — да, свидетельствуют данные РСА: 5,8% по итогам 6 месяцев 2016 г. и 7,1% — по итогам прошедшего квартала. Это также вина мошенников, убежден Юргенс: «Страховщикам предоставляются фальшивые документы по ДТП, которых на самом деле не было. Особенно такая деятельность процветает при оформлении европротокола».