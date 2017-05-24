Статья опубликована в № 4327 от 24.05.2017 под заголовком: ЦБ предлагает ОСАГО со скидкой
ЦБ предлагает ввести скидки на ОСАГО для опытных и возрастных водителей
Молодые и неопытные, напротив, заплатят за полис больше
- Татьяна Ломская
- / Ведомости
Скидка для автовладельца старше 49 лет может составить до 34%
Евгений Разумный / Ведомости
Центробанк предложил по-новому рассчитывать стоимость полиса ОСАГО: опытные и возрастные водители должны получать скидку, а молодые и неопытные – платить больше. Эта идея вошла в проект указания ЦБ, с которым ознакомились «Ведомости» (представитель регулятора подтвердил его содержание). «Документ <...> направлен на более справедливое распределение рисков между водителями разных категорий», – объяснил представитель ЦБ: меняется расчет коэффициентов возраста и стажа, включая мультидрайв (езда на разных автомобилях), а также коэффициента бонус-малус (КБМ, отражает аварийность водителя, см. врез).
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на «Ведомости» — это:
- Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
- Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
- Всегда свежий номер в разделе «Газета»
- Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
- Участие в обсуждении материалов на сайте
- NEW скидка 50% на одну из конференций «Ведомостей» по вашему выбору (действует для годовых подписчиков)
- NEW подарки и скидки от наших партнеров