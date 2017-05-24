ЦБ предлагает ввести скидки на ОСАГО для опытных и возрастных водителей

Молодые и неопытные, напротив, заплатят за полис больше

Статья опубликована в № 4327 от 24.05.2017 под заголовком: ЦБ предлагает ОСАГО со скидкой

Скидка для автовладельца старше 49 лет может составить до 34% Евгений Разумный / Ведомости

Центробанк предложил по-новому рассчитывать стоимость полиса ОСАГО: опытные и возрастные водители должны получать скидку, а молодые и неопытные – платить больше. Эта идея вошла в проект указания ЦБ, с которым ознакомились «Ведомости» (представитель регулятора подтвердил его содержание). «Документ <...> направлен на более справедливое распределение рисков между водителями разных категорий», – объяснил представитель ЦБ: меняется расчет коэффициентов возраста и стажа, включая мультидрайв (езда на разных автомобилях), а также коэффициента бонус-малус (КБМ, отражает аварийность водителя, см. врез).