Статья опубликована в № 4349 от 26.06.2017 под заголовком: Агент ОСАГО не закончил миссию
ЦБ убедил страховщиков продлить работу единого агента ОСАГО до 2018 года
Без него в ряде регионов будет больше проблем
- Михаил Тегин
- / Ведомости
Gролонгация позволит гражданам в регионах не испытывать нехватку полисов автогражданки
Коваленко Игорь / PhotoXpress
Страховщики согласились продлить работу системы единого агента продажи полисов автогражданки до 1 января 2018 г. Такое решение в пятницу было принято на собрании участников Всероссийского союза страховщиков (ВСС) и Российского союза автостраховщиков (РСА) из-за сохраняющихся проблем с ОСАГО, рассказал президент ВСС Игорь Юргенс. Два участника собрания сказали «Ведомостям», что решение в пользу единого агента было принято, в частности, по рекомендации топ-менеджеров ЦБ.
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