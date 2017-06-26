ЦБ убедил страховщиков продлить работу единого агента ОСАГО до 2018 года

Без него в ряде регионов будет больше проблем

Gролонгация позволит гражданам в регионах не испытывать нехватку полисов автогражданки Коваленко Игорь / PhotoXpress

Страховщики согласились продлить работу системы единого агента продажи полисов автогражданки до 1 января 2018 г. Такое решение в пятницу было принято на собрании участников Всероссийского союза страховщиков (ВСС) и Российского союза автостраховщиков (РСА) из-за сохраняющихся проблем с ОСАГО, рассказал президент ВСС Игорь Юргенс. Два участника собрания сказали «Ведомостям», что решение в пользу единого агента было принято, в частности, по рекомендации топ-менеджеров ЦБ.