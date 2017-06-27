Страхование
Статья опубликована в № 4350 от 27.06.2017 под заголовком: Станция одного окна

ФАС предлагает оформлять выплаты по ОСАГО на техстанциях

ЦБ не против такой идеи, но сами страховщики смысла в новых посредниках не видят

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила расширить число посредников, имеющих право оформлять убытки по ОСАГО, сообщил заместитель руководителя ведомства Андрей Кашеваров. «Мы всегда предлагали, что этим (урегулированием убытков по ОСАГО в регионах. – «Ведомости») могут заниматься абсолютно все юридические лица, и никаких ограничений в сборе документов, наверное, быть не должно», – сказал он. Расширить посредничество можно за счет страховых брокеров, а также станций технического обслуживания автомобилей (СТОА), чтобы урегулировать убытки по ОСАГО в тех регионах, где страховщики не присутствуют или же закрыли свое представительство.

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