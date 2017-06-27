ФАС предлагает оформлять выплаты по ОСАГО на техстанциях

ЦБ не против такой идеи, но сами страховщики смысла в новых посредниках не видят

Новыми представителями могут быть и техстанции и им не обязательно сразу же на месте выплачивать возмещение пострадавшему в ДТП Максим Стулов / Ведомости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила расширить число посредников, имеющих право оформлять убытки по ОСАГО, сообщил заместитель руководителя ведомства Андрей Кашеваров. «Мы всегда предлагали, что этим (урегулированием убытков по ОСАГО в регионах. – «Ведомости») могут заниматься абсолютно все юридические лица, и никаких ограничений в сборе документов, наверное, быть не должно», – сказал он. Расширить посредничество можно за счет страховых брокеров, а также станций технического обслуживания автомобилей (СТОА), чтобы урегулировать убытки по ОСАГО в тех регионах, где страховщики не присутствуют или же закрыли свое представительство.