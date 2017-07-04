Статья опубликована в № 4355 от 04.07.2017 под заголовком: Европротоколу добавили разногласий
Правительство одобрило урегулирование убытков по европротоколу без полиции
Правоохранители будут не нужны даже в случае разногласий между пострадавшими
- Михаил Тегин,
- Светлана Бочарова
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Полицейские останутся в стороне от мелких аварий
PhotoXPress
Правительство одобрило поправки в закон об ОСАГО, которые снимают с сотрудников полиции обязанность выезжать на место аварии, даже если между участниками дорожно-транспортного происшествия (ДТП) есть разногласия по поводу обстоятельств аварии. Об этом «Ведомостям» рассказали участник заседания правкомиссии по законопроектной деятельности, которое прошло в понедельник, а также сотрудник Минфина. Представитель Минэкономразвития подтвердил, что документ был рассмотрен и одобрен, это же подтвердили в секретариате первого вице-премьера Игоря Шувалова. Там добавляют, что документ рекомендован к рассмотрению на заседании правительства.
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